Foto: Cuartoscuro

Si tienes hijas o hijos que cursan la secundaria en escuela pública, debes saber que el registro para la Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina” arrancará este 15 de septiembre de 2025, y se realizará únicamente en línea, a través del sitio oficial del programa.

Así lo dieron a conocer las autoridades educativas, quienes destacaron que el trámite será completamente gratuito y sin intermediarios. Cualquier gestión que no se realice en el portal oficial será inválida.

El periodo de registro estará abierto del 15 al 30 de septiembre, mientras que las asambleas informativas comunitarias se llevarán a cabo del 1 al 20 de septiembre, como parte del proceso previo.

El único sitio para registrarse es: www.becaritacetina.gob.mx.

¿Qué es la Beca Rita Cetina?

La Beca Rita Cetina es un programa de apoyo económico creado para estudiantes de educación básica inscritos en escuelas públicas del país. Su objetivo es aliviar la carga económica de las familias con hijos en este nivel educativo y combatir la deserción escolar.

Durante el ciclo escolar 2025-2026, la beca llegará por primera vez a estudiantes de primaria, después de haber iniciado exclusivamente para nivel secundaria. El trámite debe realizarlo la madre, padre o tutor legal del estudiante.

Requisitos para el registro:

Del tutor (padre, madre o responsable legal):

CURP

Número de celular

Correo electrónico

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio (con antigüedad no mayor a tres meses)

Del estudiante:

CURP

Estar inscrito en una escuela pública de nivel secundaria

¿Cómo se realiza el registro?

Ingresar al portal becaritacetina.gob.mx Crear el perfil del tutor legal Capturar los datos personales y del domicilio Registrar a cada estudiante de la familia que curse secundaria Finalizar el trámite y guardar el comprobante

Una vez concluido el proceso, la plataforma confirmará el registro exitoso.

