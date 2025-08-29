Registro Beca Rita Cetina septiembre 2025: ¿aplica para primaria?

GENERANDO AUDIO...

Padres esperan la confirmación de las fechas. Foto: Gobierno de México

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) confirmó que en septiembre se abrirá un nuevo registro para la Beca Rita Cetina 2025.

Padres de familia y tutores se preguntan si el apoyo aplica para alumnos de primaria, por lo que aquí te contamos lo que se sabe hasta el momento.

Registro confirmado para secundaria en septiembre

El coordinador de la CNBB, Julio León, informó que a partir del 15 de septiembre de 2025 los alumnos que cursen secundaria en escuelas públicas podrán registrarse en línea para solicitar la beca. Este trámite les permitirá acceder al apoyo de mil 900 pesos bimestrales.

Para completar el registro se deben tener listos y en formato digital los siguientes documentos:

Identificación oficial del padre, madre o tutor

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Acta de nacimiento del estudiante

CURP actualizada y certificada del alumno

Comprobante de estudios o boleta de calificaciones vigente

¿Y el registro para primaria y preescolar?

La CNBB explicó que todavía no existe una fecha exacta para abrir el registro de alumnos de primaria y preescolar.

Lo que sí está previsto es que las inscripciones para estos niveles educativos se llevarán a cabo entre septiembre y octubre de 2025.

Las familias deberán contar con una cuenta Llave MX activa para poder iniciar el trámite en línea.

Recomendaciones para padres y tutores

Digitaliza los documentos en formato JPG o PDF para que el sistema acepte la solicitud

Verifica los datos del estudiante en el SIGED, ya que de ello depende que no rechacen el registro

Mantente atento a los anuncios de la CNBB en las próximas semanas, donde se dará a conocer el día exacto para primaria y preescolar

Con esta información, los padres de familia pueden anticipar el registro de secundaria desde el 15 de septiembre, mientras esperan la confirmación de las fechas para primaria y preescolar.

