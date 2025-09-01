Regreso a clases: abren registro de 5 becas en septiembre, de preescolar a secundaria
Con el regreso a clases del ciclo escolar 2025-2026, padres y madres de familia tienen la oportunidad de inscribir a sus hijos en diversos programas de becas.
En septiembre, al menos cinco becas abren su registro para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria; te contamos cuáles son.
¿Qué becas abren registro en septiembre 2025?
Durante este mes, los padres de familia podrán inscribir a sus hijos en las siguientes becas:
1. Beca Rita Cetina Gutiérrez
Registro: a partir del 15 de septiembre para estudiantes de secundaria en escuelas públicas de todo México.
Requisitos:
- Identificación oficial del padre, madre o tutor
- Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)
- Acta de nacimiento del estudiante
- CURP actualizada y certificada
- Comprobante de estudios (constancia, credencial, boleta o formato de reinscripción)
- Contar con cuenta Llave MX
[PUEDES LEER: Registro Beca Rita Cetina septiembre 2025: ¿aplica para primaria?]
2. Becas Benito Juárez Media Superior
Registro: se prevé que inicie durante septiembre para estudiantes de nivel medio superior en todo el país.
Requisitos:
- Acta de nacimiento del alumno
- CURP certificada
- Comprobante de estudios
- Identificación oficial vigente del padre, madre o tutor
- Comprobante de domicilio actualizado
3. Mi Beca para Empezar
Registro: desde el 1 de septiembre para alumnos de preescolar y primaria en escuelas públicas de la CDMX.
Requisitos:
- Identificación oficial del padre, madre o tutor
- Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)
- CURP del beneficiario actualizada y certificada
[NO DEJES DE LEER: ¿Cuándo será el próximo pago de la beca Rita Cetina 2025?]
4. Becas para Escuelas Particulares (Edomex)
Registro: del 3 al 26 de septiembre para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en el Estado de México.
Requisitos:
- Acreditar residencia en el Estado de México
- No recibir otra beca pública o privada
- Promedio mínimo de 8.5
- Acta de nacimiento
- Comprobante de domicilio vigente (máximo 3 meses de antigüedad)
- Comprobante de inscripción al ciclo escolar 2025-2026
- Boleta de calificaciones del ciclo anterior
- Comprobante de ingresos del padre, madre o tutor (reciente, máximo 6 meses)
5. Beca de Aprovechamiento Escolar (SMSEM)
Registro: del 4 al 6 de septiembre para hijos de maestros que estudian en primaria o secundaria del Edomex.
Requisitos:
- Promedio mínimo de 8.5 en el ciclo 2024-2025
- Constancia de inscripción al ciclo 2025-2026
- Acta de nacimiento o documento de tutoría (expedido a partir de 2020)
- Solicitud requisitada por el SMSEM
- Último comprobante de percepciones y deducciones del docente
- Boleta de evaluación o historial académico
- Identificación oficial vigente del servidor público docente
Oportunidad para miles de familias
Con estos programas, miles de estudiantes podrán recibir apoyo económico en este ciclo escolar. Lo más importante es revisar las fechas de registro y cumplir con cada requisito para asegurar la inscripción.