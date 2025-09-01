Regreso a clases: abren registro de 5 becas en septiembre, de preescolar a secundaria

GENERANDO AUDIO...

Checa cuáles estarán disponibles en septiembre. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Con el regreso a clases del ciclo escolar 2025-2026, padres y madres de familia tienen la oportunidad de inscribir a sus hijos en diversos programas de becas.

En septiembre, al menos cinco becas abren su registro para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria; te contamos cuáles son.

¿Qué becas abren registro en septiembre 2025?

Durante este mes, los padres de familia podrán inscribir a sus hijos en las siguientes becas:

1. Beca Rita Cetina Gutiérrez

Registro: a partir del 15 de septiembre para estudiantes de secundaria en escuelas públicas de todo México.

Requisitos:

Identificación oficial del padre, madre o tutor

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)

Acta de nacimiento del estudiante

CURP actualizada y certificada

Comprobante de estudios (constancia, credencial, boleta o formato de reinscripción)

Contar con cuenta Llave MX

2. Becas Benito Juárez Media Superior

Registro: se prevé que inicie durante septiembre para estudiantes de nivel medio superior en todo el país.

Requisitos:

Acta de nacimiento del alumno

CURP certificada

Comprobante de estudios

Identificación oficial vigente del padre, madre o tutor

Comprobante de domicilio actualizado

3. Mi Beca para Empezar

Registro: desde el 1 de septiembre para alumnos de preescolar y primaria en escuelas públicas de la CDMX.

Requisitos:

Identificación oficial del padre, madre o tutor

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)

CURP del beneficiario actualizada y certificada

4. Becas para Escuelas Particulares (Edomex)

Registro: del 3 al 26 de septiembre para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en el Estado de México.

Requisitos:

Acreditar residencia en el Estado de México

No recibir otra beca pública o privada

Promedio mínimo de 8.5

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio vigente (máximo 3 meses de antigüedad)

Comprobante de inscripción al ciclo escolar 2025-2026

Boleta de calificaciones del ciclo anterior

Comprobante de ingresos del padre, madre o tutor (reciente, máximo 6 meses)

5. Beca de Aprovechamiento Escolar (SMSEM)

Registro: del 4 al 6 de septiembre para hijos de maestros que estudian en primaria o secundaria del Edomex.

Requisitos:

Promedio mínimo de 8.5 en el ciclo 2024-2025

Constancia de inscripción al ciclo 2025-2026

Acta de nacimiento o documento de tutoría (expedido a partir de 2020)

Solicitud requisitada por el SMSEM

Último comprobante de percepciones y deducciones del docente

Boleta de evaluación o historial académico

Identificación oficial vigente del servidor público docente

Oportunidad para miles de familias

Con estos programas, miles de estudiantes podrán recibir apoyo económico en este ciclo escolar. Lo más importante es revisar las fechas de registro y cumplir con cada requisito para asegurar la inscripción.

