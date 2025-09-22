Regresa el registro a la Beca de Aprovechamiento en Edomex: fechas y requisitos
El Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) informó que a partir de este 22 de septiembre de 2025 se abre el segundo registro de la Beca de Aprovechamiento Escolar para estudiantes de media superior y superior.
Este apoyo económico aplica para hijas e hijos de docentes afiliados y corresponde al ciclo escolar 2025-2026.
¿Quiénes pueden solicitar la Beca de Aprovechamiento 2025?
Podrán inscribirse en esta nueva etapa de registro los alumnos que sean hijos de maestros afiliados al SMSEM y que actualmente cursen:
- Educación Media Superior
- Educación Superior (Licenciatura o equivalente)
De acuerdo con la convocatoria, los estudiantes deberán entregar su documentación en el día asignado, según la primera letra de su apellido paterno.
Fechas del registro
El registro presencial se llevará a cabo en tres jornadas:
- Lunes 22 de septiembre: Letras A, B, C, D, E, F, G
- Martes 23 de septiembre: Letras H, I, J, K, L, M
- Miércoles 24 de septiembre: Letras N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z
El objetivo es mantener el orden y agilizar la entrega de documentos.
Requisitos para el registro a la Beca de Aprovechamiento
Para poder solicitar la beca, los alumnos deberán presentar documentos en original y dos copias, entre ellos:
- Promedio mínimo de 8.5 en el ciclo escolar 2024-2025
- Constancia de inscripción al ciclo 2025-2026
- Solicitud oficial del SMSEM
- Comprobante de percepciones y deducciones del docente
- Acta de nacimiento del alumno, expedida a partir de 2020
- Boletas o historial académico según el nivel educativo
- Identificación vigente del docente con foto y firma
Quienes cumplan con los requisitos y fechas podrán asegurar su participación en la convocatoria del ciclo 2025-2026. El SMSEM recordó que esta beca busca impulsar el aprovechamiento escolar de los hijos de maestros mexiquenses y llamó a los interesados a cumplir con los plazos establecidos.