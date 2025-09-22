Regresa el registro a la Beca de Aprovechamiento en Edomex: fechas y requisitos

¿Quiénes pueden solicitar la Beca de Aprovechamiento 2025? Foto: Cuartoscuro

El Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) informó que a partir de este 22 de septiembre de 2025 se abre el segundo registro de la Beca de Aprovechamiento Escolar para estudiantes de media superior y superior.

Este apoyo económico aplica para hijas e hijos de docentes afiliados y corresponde al ciclo escolar 2025-2026.

¿Quiénes pueden solicitar la Beca de Aprovechamiento 2025?

Podrán inscribirse en esta nueva etapa de registro los alumnos que sean hijos de maestros afiliados al SMSEM y que actualmente cursen:

  • Educación Media Superior
  • Educación Superior (Licenciatura o equivalente)

De acuerdo con la convocatoria, los estudiantes deberán entregar su documentación en el día asignado, según la primera letra de su apellido paterno.

Fechas del registro

El registro presencial se llevará a cabo en tres jornadas:

  • Lunes 22 de septiembre: Letras A, B, C, D, E, F, G
  • Martes 23 de septiembre: Letras H, I, J, K, L, M
  • Miércoles 24 de septiembre: Letras N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z

El objetivo es mantener el orden y agilizar la entrega de documentos.

Requisitos para el registro a la Beca de Aprovechamiento

Para poder solicitar la beca, los alumnos deberán presentar documentos en original y dos copias, entre ellos:

  • Promedio mínimo de 8.5 en el ciclo escolar 2024-2025
  • Constancia de inscripción al ciclo 2025-2026
  • Solicitud oficial del SMSEM
  • Comprobante de percepciones y deducciones del docente
  • Acta de nacimiento del alumno, expedida a partir de 2020
  • Boletas o historial académico según el nivel educativo
  • Identificación vigente del docente con foto y firma

Quienes cumplan con los requisitos y fechas podrán asegurar su participación en la convocatoria del ciclo 2025-2026. El SMSEM recordó que esta beca busca impulsar el aprovechamiento escolar de los hijos de maestros mexiquenses y llamó a los interesados a cumplir con los plazos establecidos.

