Así puedes solicitar la beca Rita Cetina antes del cierre. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que el registro de la beca Rita Cetina 2025 para estudiantes de primaria pública de nuevo ingreso estará abierto hasta el martes 30 de septiembre. Este programa forma parte de las Becas para el Bienestar, que buscan apoyar a las familias con hijos en educación básica.

¿Qué es la beca Rita Cetina y quiénes pueden solicitarla?

La beca Rita Cetina está dirigida a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria pública. Su propósito es evitar la deserción escolar y ayudar a mejorar las condiciones de aprendizaje con un apoyo económico directo.

Aunque la incorporación será progresiva a lo largo de 2026, las familias con hijos en primaria ya pueden iniciar el registro en línea este año, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por la SEP y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ).

Requisitos para solicitar la beca Rita Cetina 2025

Las madres, padres o tutores deberán contar con los siguientes documentos digitalizados:

Del tutor: CURP, identificación oficial vigente, comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses), número de celular, correo electrónico y cuenta Llave MX

CURP, identificación oficial vigente, comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses), número de celular, correo electrónico y cuenta Del estudiante: CURP y Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela primaria pública

El CCT es un código único que identifica a cada plantel educativo. Puede consultarse en boletas, constancias escolares, con la dirección de la escuela o en línea en el sistema SIGED.

¿Cómo hacer el registro en línea?

El registro se realiza en la plataforma oficial y consiste en:

Ingresar con tu cuenta Llave MX Completar datos personales del tutor Registrar al estudiante con CURP y CCT Subir los documentos solicitados Confirmar la inscripción y descargar el comprobante

¿De cuánto es el apoyo de la beca Rita Cetina?

El monto actual de la beca es de $1,900 pesos bimestrales por familia. En caso de contar con más de un hijo en nivel básico, el apoyo podría incrementarse.

Los recursos se entregarán en una tarjeta del Banco del Bienestar, cuya fecha de entrega será informada por la CNBBBJ.

¿Por qué se llama Rita Cetina?

El programa rinde homenaje a Rita Rosaura Cetina Gutiérrez (1846–1908), maestra y feminista yucateca pionera en la educación femenina en México.

El cierre del registro será el 30 de septiembre, por lo que las familias tienen los últimos días del mes para inscribirse y asegurar este apoyo.