¿Te inscribiste en la Beca Rita Cetina y tienes dudas? Pide apoyo en Educatel

| 17:24 | Sergio Iván González | Uno TV
Educatel resuelve dudas de Beca Rita Cetina
Dudas sobre Beca Rita Cetina pueden resolverse en Educatel. Fotos: Cuartoscuro

El registro para la Beca Rita Cetina 2025 comenzó este lunes 15 de septiembre y estará disponible hasta el 30 de septiembre en el sitio oficial. Este apoyo está dirigido a estudiantes de nuevo ingreso en secundarias públicas.

Ante la gran demanda de familias interesadas, la Secretaría de Educación Pública (SEP) recordó que todas las dudas sobre inscripción, requisitos o depósitos pueden resolverse a través de Educatel, el canal gratuito de atención telefónica.

¿Cómo funciona Educatel para la Beca Rita Cetina?

Educatel es un servicio de la SEP que ofrece orientación telefónica de manera gratuita, ágil y personalizada. A través de este canal, las familias pueden:

  • Resolver dudas sobre los requisitos de la beca
  • Recibir orientación para registrarse en la plataforma en línea
  • Obtener apoyo en el llenado de formularios y trámites
  • Confirmar los documentos oficiales necesarios

El horario de atención es de lunes a viernes, de 08:00 a 20:00 horas, lo que brinda flexibilidad a los padres de familia.

Los números disponibles son:

  • Ciudad de México: 55 3601 7599
  • Resto del país: 800 288 6688 (llamada gratuita)

Documentos necesarios para el registro

Antes de realizar la llamada o completar el registro en línea, se recomienda tener a la mano:

  • CURP del tutor y del estudiante
  • Identificación oficial vigente
  • Comprobante de domicilio
  • Teléfono móvil con acceso a internet

Contar con estos documentos agiliza la asesoría de Educatel y evita contratiempos durante el registro.

