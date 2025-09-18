¿Tu hijo ya está registrado en la Beca Rita Centina de primaria? Aquí los pasos para obtenerla

GENERANDO AUDIO...

Alumnos de primaria también recibirán la Beca Rita Centina. Foto: Cuartoscuro

Hace unos días comenzó el registro de la Beca Rita Cetina para nivel secundaria; por lo que muchos padres de familia quieren saber cómo inscribir a sus hijos de primaria, por lo que aquí te explicamos los requisitos, las fechas de inscripción y el paso a paso del proceso.

Diseñada para combatir la deserción escolar en zonas prioritarias del país, esta beca está dirigida a niñas, niños y adolescentes inscritos en escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria. La novedad para el ciclo escolar 2025-2026 es que el registro para estudiantes de primaria ya será posible.

¿Cómo inscribir a mi hijo a la Beca Rita Cetina si está en la primaria?

Aunque falten algunos meses para iniciar el trámite, toma en cuenta los pasos que debes de seguir si quieres obtener la beca, serán similares a los de la secundaria:

Crea una cuenta Llave MX Inicia sesión en la página becaritacetina.gob.mx En la página aparecerán los datos precargados del sitio Llave MX Sube una foto de tu INE Agrega la dirección y sube foto de tu comprobante de domicilio Para registrar al estudiante, da clic en ”Registrar un estudiante” Coloca el CURP y dar en ”Validar” Coloca la Clave del Centro de Trabajo (CCT) y dar en ”buscar” Agrega: turno, grado y parentesco con el estudiante

Una vez finalizado el registro, deberás de estar al pendiente de la información de la coordinación y de las autoridades escolares, ya que ellos te dirán cuando se hará la entrega de las tarjetas de la Beca Rita Cetina y las fechas de pago.

¿Cuáles serán los requisitos para la Beca Rita Cetina a nivel primaria?

Asegúrate de cumplir con todos los requisitos fundamentales en dado caso de que tengas hijos en primaria, y no perder la oportunidad de obtener la incorporación al trámite.

Tener uno o más hijos inscritos en primaria pública No recibir otra beca con el mismo fin otorgado por programa federal Realizar el registro en línea con los siguientes documentos

Tener CURP certificada de madre, padre o tutor

Tener tu identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses

Crear o tener cuenta Llave Mx

Un número de celular y correo electrónico

Ingresar la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela de tu hijo

No olvides que cumplir con todos los requisitos y entregar la documentación completa a tiempo es clave para que tu hijo pueda ser considerado en esta convocatoria. Mantente atento a las fechas oficiales y sigue cuidadosamente cada paso del proceso para asegurar su registro exitoso en la Beca Rita Cetina.

