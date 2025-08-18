Uniformes y Útiles Escolares 2025: esto debes hacer si tu tarjeta está bloqueada

GENERANDO AUDIO...

Tarjeta para Uniformes y Útiles Escolares. Foto: Gobierno de la CDMX.

Ante el inminente inicio del ciclo escolar 2025-2026, el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada, realizó recientemente la entrega de las tarjetas del programa Uniformes y Útiles Escolares para estudiantes de secundaria.

Beneficiarios reportan bloqueo de tarjetas

Desde hace varios días, beneficiarios reportaron que sus tarjetas fueron bloqueadas. Ante este reclamo, el Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien) aclaró que el bloqueo de las tarjetas tenía una razón.

Explicó que el bloqueó de la tarjeta se dio tanto de manera física como en la aplicación Obtén Más exclusivamente para estudiantes de secundaria, dando a entender que ya no podrían utilizarse más. Sin embargo, aquellos que están registrados en la plataforma Mi Beca para Empezar y quienes actualizaron sus datos antes del 30 de junio de 2025, son los que recibirían la nueva tarjeta.

No obstante, esta no es la única razón por la que las tarjetas suelen ser bloqueadas.

Causas de bloqueos en tarjetas

Las razones por las que las tarjetas terminan bloqueadas son las siguientes:

Todas las tarjetas de los estudiantes de secundaria fueron bloqueadas desde el pasado 13 de agosto, esto debido al cambio de tarjeta que reemplazará a la anterior

El ingresar el NIP de manera incorrecta en repetidas ocasiones

Usar la tarjeta en cajeros automáticos no correspondientes

Fallas de seguridad al momento de comprar en terminales no autorizadas

Tarjeta dañada

¿Cómo desbloquear la tarjeta?

Consultar estado en la aplicación móvil: Ingresar a la app Obtén Más, acceder con CURP o celular y comprobar si la tarjeta está bloqueada, inactiva o con saldo retenido Solicitar desbloqueo de tarjeta: Acceder a la plataforma Mi Beca para Empezar, ir a la sección “Mi tarjeta está bloqueada” y llenar el formulario con los datos correspondientes Entrega de nueva tarjeta: Del 13 al 16 de agosto, padres de familia o tutores debieron acudir por el nuevo plástico que pasaría a sustituir al anterior

¿Qué pasa si no acudí a recoger la nueva tarjeta?

Varias personas no pudieron acudir a recoger la nueva tarjeta y se cuestionan en qué fecha se hará otra entrega o si se abrirá un nuevo registro para obtenerla. El Fibien pidió esperar indicaciones para una futura entrega. No obstante, se prevé que será en el inicio del nuevo ciclo escolar, que comenzará el próximo 1 de septiembre de 2025.

Es importante señalar que la tarjeta antigua seguirá bloqueada y no se podrá acceder al apoyo económico.

