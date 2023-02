¿Qué significa “1437” en WhatsApp y qué otros mensajes ocultos puedes usar en San Valentín?

¿Qué significa el mensaje con el código “1437” en WhatsApp? | Foto: Pixabay

El Día de San Valentín es el día ideal para los detalles románticos, ya sea con flores o chocolates, pero en la era digital es normal ver gestos en las herramientas digitales, como el caso de WhatsApp, en donde los usuarios más jóvenes están mandando mensajes con el misterioso código “1437“, el cual se trata de un recado cifrado de amor.

¿Qué significa el mensaje “1437” de WhatsApp?

El mensaje con el código “1437” se ha hecho tendencia, particularmente en Estados Unidos, e inmediatamente los usuarios más veteranos de WhatsApp comenzaron a preguntarse de qué se trataba; sin embargo, diversos medios internacionales precisan que se trata de una clave para decir “Te Amaré Para Siempre“:

1 = I (Yo)

= I (Yo) 4 = Love

= Love 3 = You (Te Amo)

= You (Te Amo) 7 = Forever (Para Siempre)

De esta forma, el misterioso código no se trata de algo más que una forma digital para decir “Te querré por siempre” o “Te amaré para siempre“, con sus respectivas variaciones, ya que se usa el “143” para simplemente expresar “Te quiero” o “Te Amo“, aunque cabe destacar que esto aplica principalmente en el idioma inglés.

Para los hablantes de chino mandarín existe otro código que no sólo se manda a través de un mensaje de WhatsApp, sino que es una clave general para expresar el mismo sentimiento. Se trata de “520“, lo que significa ‘wo ai ni”, cuya traducción al español es “Te quiero“.

¿Qué otros mensajes ocultos de amor existen en la app?

Aunque no se trata de un código como tal, en redes sociales y WhatsApp se ha popularizado el uso de la palabra “Rizz“, también de origen anglosajón, que proviene de la palabra “charisma“, quedándose únicamente con la sílaba “ris”, utilizándose para referirse a una persona que tiene carisma a la hora de coquetear.

Los usuarios de redes sociales y plataformas de mensajería instantánea también recurren a emojis escritos como el caso de “7u7” o “7w7” para ligar o tratar de entablar una relación. Su significado es “me gustaría ir a alguna parte contigo” o sugerir algo más que una amistad, según portales especializados en temas de tecnología.

Además de códigos como “1437“, las generaciones más jóvenes utilizan WhatsApp para comunicarse con expresiones en inglés como “POV” (Point of View) y “GRWM” (Get Ready With Me), así como la expresión “de chill” para acompañar bromas.