8M: Google dedica su doodle al Día Internacional de la Mujer, así es la sororidad

Google dedicó su doodle este 8M al Día Internacional de la Mujer celebrando las muchas formas en que las mujeres apoyan a las mujeres, es decir a la sororidad, una palabra que es definida como la “relación de solidaridad entre las mujeres, especialmente en la lucha por su empoderamiento”, según la Real Academia Española (RAE).

En la imagen se observa dentro de cada letra que compone el logo del buscador algunas de las muchas áreas en las que las mujeres de todo el mundo se apoyan mutuamente para progresar y mejorar la calidad de vida de las demás.

El doodle inspirado en el 8M fue ilustrado por la artista Alyssa Winans, quien según sus propias palabras trató de capturar en su ilustración sobre lo que significa ser mujer.

“Nuestro tema este año fue mujeres apoyando a mujeres, por lo que pude pasar mucho tiempo reflexionando sobre todas las formas en que otras mujeres en mi vida me han apoyado. Soy la menor de tres niñas, así que desde que nací siempre me he beneficiado de la sabiduría y el apoyo de quienes me precedieron. Estoy agradecida por eso y por todas las formas en que veo a las mujeres en mi vida defendiéndose unas a otras y sus valores”.

Alyssa Winans, creadora del doodle del 8M