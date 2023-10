¿A qué edad reciben su primer celular los niños mexicanos y que apps ocupan más?

Los mexicanos son quienes menos supervisan a los niños. | Foto: Shutterstock.

Expertos en ciberseguridad sostienen que en promedio los niños niños mexicanos reciben su primer dispositivo móvil antes de los 9 años, siendo WhatsApp, YouTube y Tiktok las principales aplicaciones usadas por los pequeños.

Niños y celulares en México, ¿qué se debe saber?

De acuerdo con especialistas de la compañía de seguridad cibernética, Kaspersky, aproximadamente el 30% de los niños mexicanos recibe su primer dispositivo móvil antes de los nueve años, a veces antes, y desde entonces, pueden aprender, explorar, hacer amigos, jugar, ver películas, además de acceder a todo tipo de información y contenidos en el ciberespacio.

Sin embargo, a pesar de la cantidad de niños que hacen uso de un celular o tablet en el país, sólo el 20% de los padres monitorea las redes sociales de sus hijos, un porcentaje menor que en el resto del continente donde uno de cada cuatro progenitores supervisa las actividades de sus hijos en los dispositivos electrónicos.

“Los [padres] más preocupados son argentinos, brasileños y chilenos, con 28%. En el medio se ubican colombianos (24%) y peruanos (21%)”.

Apps más usadas por los niños mexicanos

Según un nuevo estudio realizado por Kaspersky Safe Kids, las aplicaciones preferidas por los niños mexicanos son WhatsApp (26%), YouTube (18%) y Tiktok (14%). Seguuidas de Chrome (11%) y Roblox (7%).

¿Qué ven los niños en YouTube?

Lo que más buscan los niños en YouTube fueron los canales y bloggers de entretenimiento, retos o estilo de vida. En menor medida buscaron memes e historias, así como canales de gamers.

Otras categorías de contenido que consultaron los niños fueron música, películas, dibujos animados, programas de televisión y videojuegos.

El canal líder que prefieren los niños para ver dibujos animales es My Story Animated, con sus series Ladybug, My Little Pony, Peppa Pig y Helluva boss. Mientras que en tendencias musicales éstas giraron en torno al K-pop y grupos surcoreanos como BlackPink.



¿Cómo proteger a los niños mientras usan un dispositivo móvil?

Para garantizar que los niños tengan una experiencia positiva navegando en Internet, Kaspersky recomienda: