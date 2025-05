Ajolotes logran sobrevivir al ser liberados, así vivieron por 40 días

| One Plos

Ajolote albino. | Foto: Cuartoscuro//Ilustrativa.

Los canales de Xochimilco en la Ciudad de México son el único lugar del mundo donde habita el ajolote mexicano (Ambystoma mexicanum). Sin embargo, factores como la contaminación de las aguas, el cambio de uso de suelo, la introducción de especies invasoras y la huella humana ha llevado a esta increíble y enigmática especie endémica casi al borde de la extinción.

Apenas en 2024, Unotv.com tuvo la oportunidad de conocer parte de la labor que realizan investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la organización Conservación Internacional, para rescatar a esta icónica especie. En aquel momento, la idea de que los ajolotes pudieran regresar a los canales de Xochimilco era a penas una posibilidad. Hoy, eso podría ser una realidad.

Y es que, a penas este miércoles 30 de abril, los encargados del rescate, conservación y restauración del axolotl y Xochimilco publicaron un artículo en la prestigiada revista Plos One, en el que dieron a conocer que, después de liberar a 18 ajolotes en humedales restaurados y artificiales de la Ciudad de México, estos pudieron sobrevivir e incluso adaptarse exitosamente al ecosistema.

18 ajolotes regresan a casa

De acuerdo con el estudio, los científicos liberaron 18 ajolotes, nueve hembras y nueve machos, en humedales restaurados y artificiales, los cuales fueron equipados con dispositivos capaces de ser rastreados con telemetría VHF con la intención de evaluar la viabilidad de los humedales restaurados y artificiales como ecosistemas para la conservación de esta especie bandera de la CDMX.

Con este rastreo fue posible comparar patrones de movimiento, tamaños de rango de hogar y uso de hábitat, indica la investigación.

Este estudio se llevó a cabo en dos hábitats acuáticos distintos ubicados en el sur de la Ciudad de México: una chinampa restaurada en el lago Xochimilco y un estanque en el humedal artificial de La Cantera Oriente, ubicado en la zona de San Ángel.

Inicialmente, como parte del proyecto piloto, los científicos introdujeron un par de ajolotes, macho y hembra, equipados con el rastreador en la zona de La Cantera. Según el estudio, ambos individuos sobrevivieron y permanecieron activos durante un período de monitoreo de cinco semanas.

Tras la recaptura, los investigadores indicaron que se observó que el macho había subido de peso y no mostraba signos de problemas de salud. Sin embargo, no fue posible recuperar a la hembra, ya que ella no entró en las trampas.

Posteriormente, ocho ajolotes elegidos al azar, cuatro machos y cuatro hembras, de entre dos y cinco años aproximadamente, fueron liberados en el mismo humedal artificial.

Tiempo más tarde, cinco pares de axolotl, machos y hembras, también fueron liberados en cinco sitios distintos, pero esta vez dentro del estudio Chinampa en Xochimilco.

Tras un monitoreo intensivo, los expertos lograron obtener un total de 455 ubicaciones espaciales y mil 72 ubicaciones espaciales en La Cantera y en Xochimilco, respectivamente.

Además, tras recapturar a una de las hembras ajolote de La Cantera, este especímen había aumentado de peso y tamaño. Por otro lado, un macho recapturado en Xochimilco, también mostró un aumento de peso y talla, aunque mínimo en comparación con la hembra del humedal artificial.

Adicional a estas recapturas, los investigadores también detectaron varios otros ajolotes pero estos evadieron la captura. Lo cual también es muestra del éxito de su sobrevivencia.

Otro indicador de éxito es que, al concluir el estudio en Xochimilco, los científicos observaron una gran garza capturando un axolotl del canal. También, los chinamperos de la localidad denunciaron haber sido testigos de otro ajolote siendo tomado por una gran garza, confirmando además la depredación en la zona.

Sobre su desplazamiento en el ecosistema, el estudio indicó que el desplazamiento fue significativo entre los ajolotes liberados en Xochimilco y los liberados en el humedal artificial de La Cantera. Las cifras señalaron que los primeros tuvieron un área de movimiento de dos mil 747 m2, mientras que los segundos, se enmarcaron en sólo 382 m2.

Sobre las distancias diarias recorridas por los ajolotes en los dos sitios diferentes, el reporte señala que en La Cantera, los especímenes recorrían 70.37 metros. Por el contrario, los ajolotes de Xochimilco recorrían una distancia media de 46.55 metros por día.

Además, el sexo tuvo un efecto significativo, ya que los machos viajaron distancias diarias más cortas que las hembras, con un promedio de 54.33 metros por día en comparación con 86.75 metros para las mujeres.

Y si bien, ni la masa ni la edad eran significativas, la edad tuvo un efecto negativo significativo pues los ajolotes más viejos recorrían distancias más cortas.

Ajolotes sí pueden sobrevivir en su hábitat natural

Los investigadores mexicanos aseguraron que de acuerdo con los datos derivados del estudio, se demostró que los ajolotes criados en cautiverio pueden sobrevivir y forrajear con éxito tanto en su hábitat nativo de Xochimilco como en un ambiente de humedales artificial como en La Cantera.

Sin embargo, los riesgos de depredación siguen siendo una preocupación significativa, particularmente en Xochimilco, esto debido a los dos ajolotes que fueron capturados por las garzas. Además, no se puede pasar por alto el impacto que los peces podrían tener en la supervivencia de los ajolotes, sobre todo en los huevos de axolotl, así como en las etapas larvas y juveniles a través de la depredación.

Aunque esto no fue estudiado en esta ocasión, sí es importante su consdieración porque, de acuerdo con el estudio, una de las principales causas de falla en los programas de reintroducción y translocación es la alta mortalidad por depredación que se produce después de su liberación.

Por tal motivo, se sugiere que un entrenamiento previo a la liberación de ajolotes podría reducir la depredación y mejorar la supervivencia.

“Nuestros hallazgos proporcionan información valiosa sobre el uso de axolotls en el movimiento y el uso de hábitats, informando los esfuerzos de conservación dirigidos a su reintroducción y gestión del hábitat. Al demostrar la capacidad de los ajolotes criados en cautividad para sobrevivir y forrajear tanto en ambientes nativos como artificiales, reforzamos el potencial de los humedales artificiales como La Cantera para servir como hábitats complementarios para esta especie en peligro crítico”, mencionó el artículo científico.