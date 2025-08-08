GENERANDO AUDIO...

Durante la última semana de julio, peces, pulpos y otras especies marinas recalaron muertos en la orilla de las playas de este municipio. Tras el análisis, el Gobierno de Yucatán descartó la presencia de marea roja y señaló como causa la alta concentración de un alga nociva.

Las autoridades emitieron recomendaciones ante la presencia de esta especie que afecta el medio ambiente de la zona.

Algas nocivas en Yucatán

El subsecretario de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud de Yucatán, Domitilo Carballo, informó que se detectó un florecimiento de algas nocivas y tóxicas que provocan hipoxia, fenómeno que reduce el oxígeno del agua y ocasiona la muerte de especies marinas.

“Se encontró una especie de alga tóxica, pero no es nociva para los humanos. Es un florecimiento exponencial, pero sin características de marea roja”, explicó.

Aun así, recomendó no ingresar al mar en Progreso, Chelem y Chuburná, y evitar recolectar o consumir peces y moluscos que lleguen a la playa debido al riesgo de reacciones alérgicas o problemas dermatológicos.

Microalga en concentraciones extremas

Investigadores del Cinvestav-Mérida detectaron el florecimiento masivo de Rhizosolenia sp., microalga que no había sido catalogada como peligrosa, pero que ahora apareció en niveles de 897 mil células por litro.

El investigador Jorge Herrera advirtió que las descargas al acuífero, provenientes de casas y granjas, transportan nutrientes al mar que favorecen el crecimiento acelerado de estas algas.

“Si hay algas y llegan estas concentraciones de nutrientes, se reproducen rápidamente hasta alcanzar millones de células”, señaló.

Impacto en la pesca

Para los pescadores, la situación ocurre en plena temporada de pulpo, afectando la actividad económica.

“Se va la especie, el animal huye y se aleja de la zona”, explicó Manuel Ceja, pescador local.

A pesar de las recomendaciones sobre el alga nociva, algunos visitantes han recolectado y consumido los animales que recalaban en la orilla, lo que representa un riesgo sanitario.

El fenómeno continúa bajo análisis en el marco del programa de Florecimientos Algales Nocivos del Cinvestav, con apoyo del Lanco y el Laboratorio de Oceanografía, mientras la actividad pesquera sigue operando con afectaciones.