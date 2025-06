GENERANDO AUDIO...

Diversas partes de la República Mexicana sufrirán tormentas eléctricas este lunes, desde el norte hasta el sur del país, de acuerdo con un mapa del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y CONAGUA Clima. Por esa razón, es importante que conozcas qué debes hacer antes y durante una tormenta.

Algunas regiones de los siguientes estados vivirán tormentas eléctricas, según el pronóstico que va desde las 15:00 horas del 16 de junio hasta las 15:00 horas del martes 17 de junio:

Ciudad de México

Estado de México

Tamaulipas

Nuevo León

Coahuila

Sinaloa

Durango

San Luis Potosí

Guanajuato

Jalisco

Zacatecas

Aguascalientes

Nayarit

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Hidalgo

Querétaro

Cuernavaca

Puebla

Si hay riesgo de tormenta… ¡siempre protégete de los rayos!

Si el pronóstico del tiempo anticipa una tormenta eléctrica, posterga tu salida o actividad al aire libre, según las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos (EE.UU.).

“Si oye el rugido de un trueno, váyase adentro. Busque un refugio cerrado y seguro como casas, oficinas, centros comerciales y vehículos de techo duro (no de lona) con las ventanas subidas”. CDC

Si te encuentras afuera en un lugar abierto, debes actuar rápidamente para encontrar un refugio adecuado. Lo más importante que debe hacer es alejarse del peligro.

¿Qué hacer antes de una tormenta eléctrica?

Teniendo en cuenta las recomendaciones de los CDC, en 2018 el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) ofreció una serie de medidas a tomar en cuenta para evitar peligros antes de que ocurra una tormenta eléctrica:

Mantente atento a los avisos de tormentas severas que emite el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Identifica nubes oscuras e imponentes. Refúgiate en el interior de un edificio o en tu casa. Reconoce rayos y truenos distantes. Resguarda a los animales de campo y de compañía.

¿Qué hacer durante una tormenta eléctrica?

Si durante la tormenta eléctrica no encontraste la manera de volver a casa o encontrar un refugio suficientemente seguro, el Cenapred ofrece las siguientes recomendaciones:

Evita lugares altos como cerros o montañas. Apártate de postes eléctricos o antenas, bardas metálicas y paraguas con punta de metal. No permanezcas en grandes espacios abiertos. No te refugies debajo de los árboles. Refúgiate en tu automóvil con el motor apagado. Evita el contacto con el agua.

Y si estás en casa… ¿qué debes hacer?

Estar en áreas interiores no te protege automáticamente de los rayos. En realidad, aproximadamente una tercera parte de las lesiones causadas por los rayos suceden en interiores, según los CDC.

Los siguientes consejos son para mantenerte seguro y reducir su riesgo de que lo alcance un rayo mientras te encuentras adentro.

Evita el contacto con agua durante las tormentas eléctricas.

No te bañes ni laves platos, pues los rayos pueden viajar por las cañerías.

Evita usar equipos electrónicos que estén conectados a un enchufe, pues los rayos pueden viajar por los sistemas eléctricos, así como los sistemas de recpeción de radio y televisión. Por lo tanto, debes evitar usar: Computadoras Laptops Sistemas de juegos Lavadoras Secadoras Estufas eléctricas

Evita usar los teléfonos con cable; sin embargo, los teléfonos celulares e inalámbricos son seguros durante las tormentas.

No te acuestes en pisos de concreto ni te apoyes en paredes de concreto durante una tormenta eléctrica, pues los rayos pueden viajar por los cables y las barras de metal de los pisos y las paredes de concreto.

Aunque puede ser raro que los rayos alcancen a las personas, es algo que sucede, y el riesgo de que causen lesiones graves o la muerte es real, por lo que debes prevenir.

¿Cuáles son las zonas con mayor probabilidad de impacto de rayo en México?

El análisis, “Mapping Lightning Risk in Mexico: Integrating Natural Hazard and Social Vulnerability“, realizado por los investigadores Alejandro Jaramillo y Christian Domínguez, que se publicó en la revista Weather, Climate, and Society en julio de 2024, constituye el primer mapa de riesgo por rayos en México y significa un avance clave para la prevención de desastres.

El análisis identificó las siguientes regiones como las más peligrosas por la combinación de alta frecuencia de rayos y condiciones sociales:

Sierra Madre Occidental

Costa del Pacífico oriental

Península de Yucatán

Centro y sureste del país, incluyendo zonas de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Michoacán

Estas áreas presentan un alto número de días con tormentas eléctricas y una elevada vulnerabilidad social.

Asimismo, se identificó que el 82.1% de los fallecimientos por rayos ocurren en municipios clasificados como de riesgo “alto” o “muy alto”, lo que subraya la necesidad de diseñar políticas de prevención y atención focalizadas.

Según datos de la Secretaría de Salud analizados en el estudio, los estados con mayor número de fallecimientos por rayos entre 1998 y 2021 son:

Estado de México – 539 muertes

– 539 muertes Oaxaca – 206 muertes

– 206 muertes Michoacán – 168 muertes

– 168 muertes Guerrero – 133 muertes

Entre los municipios más afectados en el Estado de México se encuentran San Felipe del Progreso, Villa Victoria, Ixtlahuaca y Toluca.