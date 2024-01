Alerta por un virus en fotos del terremoto en Japón es falsa

La alerta ha surgido en distintos desastres. Foto: AFP -Shutterstock.

Una publicación que circula en redes sociales alertando sobre la difusión de unas fotografías del terremoto en Japón que contienen un virus capaz de hackear el teléfono de una persona en sólo 10 segundos es falsa, aseguró el sitio dedicado a la comprobación de hechos noticiosos, Newtral.

La publicación advierte sobre la circulación en WhatsApp, Facebook y otras redes sociales, de un archivo llamado “Ondas Sísmicas CARD”, el cual contiene fotos del terremoto en Japón, ocurrido el 1 de enero, que al abrirlas liberan un virus capaz de hackear el teléfono a los diez segundos de abrirlo, sin tener opción para detenerlo.

“Favor compartir por sí acaso es verdad; van a subir unas fotos del terremoto de Japón y de Marruecos por Whatsapp. El archivo se llama Ondas Sísmicas CARD, no las abras ni veas, te jaquea el teléfono en 10 segundos y no se puede detener de ninguna manera. Pásale el dato a tus familiares y amigos. NO LO ABRAN. También lo dijeron por TV. Compártelo”, se lee en las publicaciones.

Sin embargo, una búsqueda dirigida en las páginas web y cuentas oficiales de redes sociales de autoridades en España no arrojan ningún resultado sobre alertas de este supuesto virus. Por lo que no hay evidencias de que exista tal virus, aseguró Newtral.

De acuerdo con los especialistas “cada cierto tiempo circulan mensajes similares pero vinculados a distintos desastres. Tal como ya ha ocurrido con el terremoto en El Calvario, Colombia en 2008 o las relacionadas con la escalada de violencia entre Israel y Palestina. Así como con el volcán de Chillán en Chile o incluso del terremoto de Marruecos”. Pero, en ninguno de los casos hay rastro de un virus contenido en unas fotos que se comparten por WhatsApp”.

Virus y otras fake news sobre el terremoto en Japón

Además de la noticia falsa sobre el virus en las fotos del terremoto de Japón, en internet circulan varias fake news sobre el mismo tema. Una de ellas son las imágenes sobre lo ocurrido pero que en realidad corresponden al sismo y tsunami que sufrió el país el pasado 11 de marzo de 2011.

También se compartió un vídeo que mostraba supuestamente el fondo submarino mientras ocurría el temblor del pasado 1 de enero. Sin embargo, el vídeo fue grabado en Indonesia mes y medio antes del terremoto de Japón.