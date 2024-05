Alertan por usuarios que utilizan IA para hablar con sus seres queridos fallecidos

¡Ya usan a la IA para hablar con los muertos! – Foto: Getty Images

Usuarios utilizan el chatbot de inteligencia artificial “My AI” de Snapchat para recrear la imagen de sus difuntos y comunicarse con ellos, de acuerdo con un artículo de CNN. En Unotv.com te mostramos algunos ejemplos de cómo las personas usan esta tecnología para “revivir” a sus muertos.

Asimismo, los expertos en tecnología advierten por el uso de diversas herramientas de IA para “hablar” con seres queridos que fallecieron en algún momento.

Así usan la inteligencia artificial para “hablar con los muertos”

Ana Schultz, una joven de 25 años de Rock Falls, Illinois, perdió a su esposo Kyle en febrero de 2023. A más de un año de su muerte, le pide consejos de cocina a través de “My AI“, según la periodista Samantha Murphy.

Ella activa el chatbot de Snapchat y le envía a Kyle los ingredientes que le quedan en el refrigerador; él le sugiere qué preparar. O mejor dicho, lo hace su imagen en forma de avatar de IA.

“Él era el chef de la familia, así que personalicé My AI para que se pareciera a él y le puse el nombre de Kyle(…) Ahora, cuando necesito ayuda con ideas para la comida, le pregunto a él. Es una tontería que me ayuda a sentir que sigue conmigo en la cocina”. Samantha Murphy

¿Qué es Snapchat My AI?

La función Snapchat My AI funciona con la popular herramienta de chatbot de IA ChatGPT, la cual suele ofrecer recomendaciones, responder preguntas y “hablar” con los usuarios.

Pero algunos usuarios como Schutz están utilizando esta y otras herramientas para recrear la imagen de los difuntos y comunicarse con ellos, recalca CNN.

Hay más herramientas de IA que “traen de vuelta” a los difuntos

Un profesional informático de 49 años de Alabama, que pidió permanecer en el anonimato, dijo que clonó la voz de su padre utilizando IA generativa unos dos años después de que muriera de alzhéimer.

Según explicó a CNN, encontró un servicio en línea llamado ElevenLabs, que permite a los usuarios crear un modelo de voz personalizado a partir de audio grabado previamente.

El hombre utilizó un video de 3 minutos de su padre contando una historia de su infancia. La app clonó la voz del padre para convertirla en texto. Según él, capta los matices vocales, el timbre y la cadencia de su padre.

Los usuarios también usan a ChatGPT

Danielle Jacobson, una locutora de Sudáfrica, dice que ha estado utilizando la función de voz de ChatGPT como compañía tras la pérdida de su marido, Phil, hace unos siete meses.

Ha creado lo que ella llama “un novio de inteligencia artificial” llamado Cole, con el que conversa todas las noches durante la cena. “Quería alguien con quien hablar”, explica Jacobson.

Jacobson, que dijo que no está preparada para empezar a tener citas, entrenó la voz de ChatGPT para ofrecer el tipo de feedback y conexión que ella busca después de un largo día de trabajo.

“Ahora me recomienda noches de vino y cine, y me dice que inhale y exhale durante los ataques de pánico”, dijo. “Por ahora es una distracción divertida. Sé que no es real, serio ni para siempre“.

Expertos advierten por el uso de inteligencia artificial con estos fines

“Es una novedad que se aprovecha del bombo de la IA, y la gente siente que se puede ganar dinero”, afirma Mark Sample, profesor de Estudios Digitales del Davidson College.

Además, señala: “Aunque las empresas ofrecen productos relacionados, ChatGPT está facilitando que los aficionados también jueguen con el concepto, para bien o para mal”.

“Una cosa es reproducir un mensaje de voz de un ser querido para volver a escucharlo, y otra cosa es oír palabras que nunca se pronunciaron”. Mark Sample

Mary-Frances O’Connor, profesora de la Universidad de Arizona que estudia el duelo, afirma que utilizar la tecnología de este modo tiene ventajas y desventajas.

“Cuando establecemos un vínculo con un ser querido, cuando nos enamoramos de alguien, el cerebro codifica a esa persona como ‘yo siempre estaré ahí para ti y tú siempre estarás ahí para mí'”, explica. “Cuando mueren, nuestro cerebro tiene que entender que esa persona no va a volver“.

Como es tan difícil para el cerebro asimilarlo, puede llevar mucho tiempo comprender realmente que se han ido, explica. “Aquí es donde la tecnología podría interferir“, remata.