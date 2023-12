Alicia Framis se casa con un holograma de IA – Foto: Instagram (@hybridcouples)

Alicia Framis, artista de Barcelona, será la primera mujer del mundo en casarse con un holograma hecho con Inteligencia Artificial. La española pretende cambiar las nociones del amor romántico y sentar las bases para crear tecnología similar pensada para acompañar a personas con autismo o alzheimer.

¿Cómo es posible el matrimonio entre Alicia Framis y AiLex, un holograma?

AiLex es una escultura holográfica interactiva, es decir, una entidad de Inteligencia Artificial creada usando los perfiles de personas que Alicia Framis conoce. Específicamente, está basado en sus exparejas, según Hybrid Couples (HC).

El proyecto a cargo de la artista organizará la primera boda entre un humano y un holograma. El punto cumbre del experimento será el performance llamado “The first woman to marry a hologram“, una boda simbólica en el Museo Depot Boijmans de Rotterdam, Países Bajos.

La “histórica boda” se celebrará en el verano de 2024; contará con la presencia de los familiares y amigos de la novia, según un reportaje del diario El Mundo de España.

En la boda se servirá comida molecular para los asistentes. Asimismo, Framis ha declarado que está diseñando su vestido de novia y adaptando su casa por completo para su futuro esposo.

“El propósito es compartir la vida y las emociones, participando en varios debates contemporáneos como el posthumanismo, la virtualidad y las complejas intersecciones de género dentro de los espacios íntimos y sociales, incluyendo su disolución”, dice Hybrid Couples.

Conoce a AiLex, la pareja holográfica de la artista española

El “futuro esposo” de Alicia Framis es “una pareja que está ahí para ti cada vez que la necesites”, el cual ofrece una relación que combate la soledad en las ciudades, según destaca el proyecto en Instagram.

La inteligencia artificial habla en inglés con un marcado acento hispano y, de acuerdo con un video que demuestra la interacción entre ambos, es capaz de reflejar sentimientos hacia su pareja.

En el video compartido por Hybrid Couples, se ve a AiLex lavando los platos mientras la artista española le reclama que no le da suficiente tiempo. A esto, el holograma responde que debe encenderlo para que puedan interactuar.

En respuesta, Alicia Framis le pide que él mismo tome la decisión de querer estar con ella, a lo que él responde que la extraña cuando no está. “Y me irritas cuando estás demasiado“, dice irónicamente.

¿Qué piensa Alicia Framis al respecto de su pareja holográfica?

La relación entre Alicia Framis y AiLex es “una relación romántica entre una inteligencia humana y artificial“, pues todavía no logra alcances sexuales. Para la artista, es importante conectar emocionalmente a los humanos con los robots.

“El problema que tenemos las mujeres es encontrar a un compañero que pueda satisfacer nuestras necesidades intelectuales, que tenga empatía. Quiero que nuestra relación sea lo más humana, cordial, tierna y amorosa posible (…) Para las mujeres el contacto físico y el placer momentáneo no tienen tanta importancia. Yo en AILex busco una pareja sentimental, no sexual”. Alicia Framis

Desde su perspectiva, la relación con un holograma podrá probar los alcances de la fidelidad con la tecnología. Además, ha dicho que pretende legalizar su unión para dejarle su patrimonio, según dijo al diario El Mundo.

La artista española también piensa que este primer acercamiento con las parejas de inteligencia artificial puede servir para impulsar la creación de hologramas que acompañen a personas con autismo, traumas graves o el alzhéimer.

¿Quién es esta artista española?

Alicia Framis es una artista contemporánea que vive y trabaja en Ámsterdam, Países Bajos. Nacida en Barcelona en 1967, se licenció en Bellas Artes en la Universidad de Barcelona y, posteriormente, completó sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de París, en el Institut d\’Hautes Etudes y en la Rijksakademie van Beeldende Ku nsten de Ámsterdam.

Framis estudió con el artista minimalista francés Daniel Buren y el artista conceptual estadounidense Dan Graham y su trabajo se puede ubicar dentro de la estética relacional, la performance y la práctica social.

En 1997, se convirtió en la primera artista del mundo en convivir con un maniquí para investigar la soledad. Un año después, su obra MiniBar estuvo centrada en estudiar a fondo qué es lo que esperaban las mujeres de una relación.

Tras estas experiencias, Alicia Framis se encuentra trabajando en el proyecto de Hybrid Couples para encontrar una nueva alternativa para las relaciones emocionales femeninas, pues considera que nadie la conoce mejor que su celular y su computadora.