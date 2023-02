Estos son los alimentos que no caducan y todo lo que debes saber de ellos

Existen alimentos que no caducan y si una persona los agarra por accidente en el supermercado, no tienen de qué preocuparse, pues no tendrá que tirarlos ni preocuparse por el momento en que los use, teniendo la oportunidad para utilizarlos en caso de emergencias. Maggie Hegyi nos presenta los productos que carecen de fecha de caducidad.

¿Cuáles son los alimentos que no caducan?

Consumir alimentos después de su fecha de caducidad indicada puede ser peligroso, por lo que estos productos no tienen este límite, sino que en su empaque verás una leyenda que dice “Consumirse preferentemente antes de”, lo que indica que nunca se van a echar a perder.

Miel

El primero de los alimentos que no caducan que nos señala Maggie Hegyi es la miel, la cual puede cambiar de textura de acuerdo con la temperatura; sin embargo, si llega a ponerse cristalina, ésta no se echó a perder, sino que simplemente se enfrió de más.

“La poca concentración de agua en la miel hace que no se creen microorganismos que puedan alterar la salud de este alimento”. Maggie Hegyi

Arroz

El arroz también tiene capacidades “sobresalientes” de preservación, aunque se recomienda almacenarlo en un contendero hermético de vidrio para asegura una mejor conservación sin que la despensa se vea afectada por las distintas plagas que pueden aparecer.

Según Maggie Hegyi, sí hay un tipo de arroz que podría caducar, y se trata del arroz integral, pues con el paso del tiempo se puede volver rancio.

Café

El café es otro de los alimentos que no caducan, aunque al igual que en el arroz, lo recomendable es guardarlo en un envase hermético porque “si le entra aire a ese recipiente, puede que pierda aroma”, según Hegyi. Por otro lado, si está almacenado en un lugar con mucha humedad, puede enranciarse y deja de ser recomendable para consumo humano.

Vinagre

El vinagre es otro producto que no se echa a perder porque contiene entre un 5 y 8% de ácido acético, lo que reduce la posibilidad de tener microorganismos en este alimento. “La posibilidad de que esto pase es muy baja”, reconoce Maggie Hegyi.

Azúcar

Por otro lado, el azúcar compone otro de los alimentos que no caducan, aunque como el resto de los productos en esta lista, tiene una fecha de consumo preferente, y si la comemos después de lo indicado, puede perder sus propiedades, nutrientes, sabor ni textura, aunque podrá seguirse utilizando.

Canela

Finalmente, Maggie Hegyi enlista a la canela como uno de los alimentos que no caducan, y dice que “aunque la tengas guardada por mucho tiempo, sus propiedades jamás se van a ir, probablemente el sabor disminuya un poco pero los beneficios que te aporta, van a estar ahí”.