Astrónomos descubren una galaxia primitiva en rotación con forma de racimo de uvas

Astrónomos descubren galaxia en forma de racimo de uvas. Foto:ALMA

Astrónomos han identificado una galaxia en rotación con una estructura sorprendentemente grumosa, que existió apenas 900 millones de años después del Big Bang, lo que aporta nuevos datos sobre la evolución de las galaxias en el universo temprano, se trata de una galaxia en forma de racimo de uvas.

Apodada “Uvas Cósmicas”, esta galaxia está compuesta por al menos 15 cúmulos masivos de formación estelar, una cifra mucho mayor a la que predicen los modelos teóricos actuales para un disco giratorio en esa época tan remota del cosmos.

El hallazgo, publicado en Nature Astronomy, fue posible gracias a la combinación de observaciones realizadas con el Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) y el Telescopio Espacial James Webb (JWST).

Ambos instrumentos estudiaron esta galaxia, que se encontraba magnificada por el efecto de lente gravitacional producido por un cúmulo de galaxias en primer plano. En total, se dedicaron más de 100 horas de observación a este sistema, convirtiéndolo en uno de los más estudiados del universo primitivo, según informó el Observatorio Nacional de Radioastronomía (NRAO, por sus siglas en inglés).

Mientras que imágenes previas del telescopio Hubble mostraban esta galaxia como un objeto liso y con forma de disco, la potente resolución combinada de ALMA y JWST reveló una imagen muy distinta: una galaxia en rotación repleta de cúmulos masivos, que recuerda a un racimo de uvas.

Este descubrimiento es el primero en vincular estructuras internas a pequeña escala con la rotación a gran escala en una galaxia típica del amanecer cósmico, alcanzando una resolución espacial de apenas 10 pársecs (alrededor de 30 años luz).

Una población galáctica más común de lo esperado

Imágenes de la galaxia. Foto:ALMA

Lo relevante es que esta galaxia no es un sistema raro o extremo. Se ubica dentro de la llamada “secuencia principal” de galaxias, en términos de su actividad de formación estelar, masa, tamaño y composición química. Esto sugiere que podría representar a una población más amplia de galaxias similares.

Por lo tanto, es posible que muchas otras galaxias, que a simple vista parecen lisas con la tecnología actual, estén formadas en realidad por subestructuras parecidas pero invisibles por las limitaciones de resolución.

Este descubrimiento también plantea un reto a las simulaciones actuales, que no logran reproducir un número tan alto de cúmulos en galaxias en rotación de épocas tan tempranas.

Esto abre interrogantes sobre cómo se forman y evolucionan las galaxias jóvenes, y sugiere que el entendimiento actual de los procesos de retroalimentación y formación de estructuras en estos sistemas podría requerir una revisión profunda.