Foto: Getty Images//Ilustrativa.

Google anunció una nueva oferta para todos universitarios de México. Y es que, el buscados más famoso del mundo brindará acceso gratuito durante un año al Plan Google AI Pro. Esta oferta permitirá que los jóvenes aprovechen funciones premium de las últimas herramientas de IA de la compañía, para potenciar sus habilidades en procesos creativos y de aprendizaje.

La convocatoria estará abierta a partir del 3 de septiembre a través del sitio oficial de Google y cerrará el 3 de noviembre del 2025. Entre los beneficios que recibirán están una cantidad ilimitada de chats en Gemini, carga de imágenes y generación de cuestionarios con el modelo 2.5 Pro, funciones de investigación como Deep Research y NotebookLM, así como plataformas de creación audiovisual.

¿Quiénes pueden aplicar a esta oferta?

Estudiantes de universidades en México

Jóvenes de 18 años o más

Aquellos que apliquen antes del 3 de noviembre de 2025

Cumplir con los requisitos detallados en el sitio oficial de las becas

Beneficios del programa de Google AI Pro gratis

App de Gemini: mayor acceso a funciones nuevas y potentes para aumentar tu productividad y creatividad.

Gemini en las apps de Google: usa la asistencia de la IA directamente en Gmail, Documentos, Hojas de cálculo, Presentaciones y Meet.

NotebookLM: funciones mejoradas para tu herramienta de investigación y escritura potenciada por IA.

2 TB de Cloud Storage: espacio de almacenamiento en Google Fotos, Google Drive y Gmail.

¿Qué podrán hacer los universitarios beneficiarios de Google AI Pro gratis?

A través del Plan Gemini Pro, los alumnos podrán aprovechar diversas funcionalidades, tales cómo:

Analizar imágenes y obtener explicaciones claras y rápidas de cualquier concepto complejo. También puede convertir apuntes y materiales en cuestionarios y guías de estudio.

Investigar temas complejos con la función Deep Research de Gemini y obtener un informe.

Convertir convertir imágenes y textos simples en vídeos dinámicos con audio personalizado gracias a la tecnología de Veo 3 Fast de Gemini.

Convertir notas de clase y lecturas en resúmenes de audio al estilo podcast, para estudiar en cualquier lugar, gracias a NotebookLM.

Intercambiar ideas en voz alta, simplificar temas complejos o practicar presentaciones con respuestas en tiempo real con ayuda de Gemini Live. Además, de recibir ayuda personalizada para entender conceptos difíciles.

Usar imágenes como punto de partida para visualizar y contar historias animadas con IA, mientras que Flow (basado en la tecnología Veo 3) puede ayudar a generar escenas y películas de calidad cinematográfica, todo con la herramienta Whisk.

Crear y editar imágenes con descripciones en lenguaje natural, manteniendo la consistencia de un personaje u objetos a lo largo de múltiples ediciones, todo gracias a Nano Banana.

El plan Gemini Pro ofrece 2 TB de almacenamiento.

Con esta nueva oferta de Google AI Pro los universitarios en México podrán acceder sin costo a herramientas de inteligencia artificial de vanguardia que potenciarán su aprendizaje, creatividad y productividad.