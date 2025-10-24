Axolotes en Costa Rica y otros crímenes ambientales: así fue la operación internacional de Interpol
México fue uno de los nueve países que participaron en la Operación Madre Tierra VII, coordinada por Interpol, que entre mayo y junio de 2025 dejó 225 personas arrestadas por delitos ambientales en América Latina.
Los resultados preliminares muestran que se denunciaron más de 400 delitos ambientales, entre ellos:
- 203 para la silvicultura y la tala ilegal
- 138 por tráfico de vida silvestre
- 26 por pesca ilegal
- 23 por minería ilegal
- 16 por delitos de contaminación
La operación, que se llevó a cabo del 1 de mayo al 30 de junio, se enfocó en combatir la tala ilegal, el tráfico de fauna, la minería clandestina y la contaminación ambiental, según un comunicado de Interpol.
La Interpol también compartió algunas fotos que muestran a un ajolote, un anfibio en peligro crítico de extinción, interceptado por Costa Rica.
Además, México tuvo un papel clave durante la operación. Entre las acciones más destacadas están:
- El rescate de un tigre blanco, una especie altamente protegida.
- El decomiso de 14 toneladas de carbón vegetal producido de forma ilegal.
- La detección de rutas internacionales utilizadas para el contrabando de especies y productos ambientales.
También se colaboró en la identificación de puntos críticos de deforestación, algunos relacionados con redes de crimen organizado.
¿Qué países participaron y qué hallazgos arrojó?
Los países que colaboraron en esta megaoperación fueron:
- México
- Colombia
- Costa Rica
- República Dominicana
- El Salvador
- Guatemala
- Honduras
- Nicaragua
- Panamá
Animales protegidos rescatados en varios países por Interpol
Además de las acciones en México, la operación logró rescates y decomisos importantes en toda la región:
- Panamá: crías de carpincho traficadas ilegalmente.
- Colombia: aves incautadas, valoradas en más de 9 mil dólares.
- Costa Rica: un ajolote, especie en peligro crítico, fue interceptado.
- República Dominicana: cotorras de la Española, especie endémica, fueron rescatadas.
- Nicaragua: intercepción de media tonelada de pescado capturado ilegalmente.
- Honduras y Guatemala: operativos contra la tala ilegal y decomiso de madera protegida.
También se incautaron aves, reptiles, tortugas, primates, grandes felinos, además de:
- 2.4 toneladas de aletas de tiburón y raya
- 875 kg de totoaba
- 7 kg de pepino de mar seco
Maderas de alto valor y deforestación masiva
Se decomisaron maderas como pino, roble, guanacaste, laurel, ciprés, cedro y palo rosa, muchas de ellas incluidas en la Convención CITES, destacó la Interpol.
- El cedro puede alcanzar precios de entre 200 y 900 dólares por metro cúbico.
- El palo rosa llega hasta los 6 mil dólares por metro cúbico en el mercado negro.
Se identificaron zonas de deforestación ilegal que superan las 50 mil hectáreas, muchas de ellas vinculadas a grupos criminales con operaciones globales.
Minería ilegal, trata y contaminación en Panamá
Uno de los casos más graves se detectó en Panamá, donde operaba una red de minería de oro ilegal a gran escala, que incluía:
- Trabajo infantil
- Trata de personas
- Contaminación por mercurio en fuentes de agua
Además, se incautaron armas, vehículos, embarcaciones y equipos de comunicación, lo que evidencia el alto nivel de organización de estas redes criminales.