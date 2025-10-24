GENERANDO AUDIO...

Axolote rescatado por la Interpol.

México fue uno de los nueve países que participaron en la Operación Madre Tierra VII, coordinada por Interpol, que entre mayo y junio de 2025 dejó 225 personas arrestadas por delitos ambientales en América Latina.

Los resultados preliminares muestran que se denunciaron más de 400 delitos ambientales, entre ellos:

203 para la silvicultura y la tala ilegal

138 por tráfico de vida silvestre

26 por pesca ilegal

23 por minería ilegal

16 por delitos de contaminación

La operación, que se llevó a cabo del 1 de mayo al 30 de junio, se enfocó en combatir la tala ilegal, el tráfico de fauna, la minería clandestina y la contaminación ambiental, según un comunicado de Interpol.

La Interpol también compartió algunas fotos que muestran a un ajolote, un anfibio en peligro crítico de extinción, interceptado por Costa Rica.

Axolote rescato por la interpol.

Además, México tuvo un papel clave durante la operación. Entre las acciones más destacadas están:

El rescate de un tigre blanco, una especie altamente protegida.

Tigre rescato por la Interpol.

El decomiso de 14 toneladas de carbón vegetal producido de forma ilegal.

producido de forma ilegal. La detección de rutas internacionales utilizadas para el contrabando de especies y productos ambientales.

También se colaboró en la identificación de puntos críticos de deforestación, algunos relacionados con redes de crimen organizado.

¿Qué países participaron y qué hallazgos arrojó?

Los países que colaboraron en esta megaoperación fueron:

México

Colombia

Costa Rica

República Dominicana

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panamá

Animales protegidos rescatados en varios países por Interpol

Además de las acciones en México, la operación logró rescates y decomisos importantes en toda la región:

Panamá: crías de carpincho traficadas ilegalmente.

Colombia: aves incautadas, valoradas en más de 9 mil dólares.

Costa Rica: un ajolote, especie en peligro crítico, fue interceptado.

República Dominicana: cotorras de la Española, especie endémica, fueron rescatadas.

Nicaragua: intercepción de media tonelada de pescado capturado ilegalmente.

Honduras y Guatemala: operativos contra la tala ilegal y decomiso de madera protegida.

También se incautaron aves, reptiles, tortugas, primates, grandes felinos, además de:

2.4 toneladas de aletas de tiburón y raya

875 kg de totoaba

7 kg de pepino de mar seco

Maderas de alto valor y deforestación masiva

Se decomisaron maderas como pino, roble, guanacaste, laurel, ciprés, cedro y palo rosa, muchas de ellas incluidas en la Convención CITES, destacó la Interpol.

El cedro puede alcanzar precios de entre 200 y 900 dólares por metro cúbico.

puede alcanzar precios de entre 200 y 900 dólares por metro cúbico. El palo rosa llega hasta los 6 mil dólares por metro cúbico en el mercado negro.

Se identificaron zonas de deforestación ilegal que superan las 50 mil hectáreas, muchas de ellas vinculadas a grupos criminales con operaciones globales.

Minería ilegal, trata y contaminación en Panamá

Uno de los casos más graves se detectó en Panamá, donde operaba una red de minería de oro ilegal a gran escala, que incluía:

Trabajo infantil

Trata de personas

Contaminación por mercurio en fuentes de agua

Además, se incautaron armas, vehículos, embarcaciones y equipos de comunicación, lo que evidencia el alto nivel de organización de estas redes criminales.