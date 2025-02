Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EE.UU.), firmó una orden ejecutiva el pasado 10 de febrero con la que puso fin a la contratación y el uso forzado de los popotes de papel para dar paso a los popotes de plástico, prohibidos durante la administración de Joe Biden.

Frente a la disyuntiva de los popotes de plástico o papel, Ignacio Parada, CEO de Bioelements, empresa de packaging sostenible, aclaró que la verdadera opción a la que EE.UU. debería inclinarse son los bioplásticos.

“Yo creo que a Donald Trump le faltó la palabra ‘welcome back to bioplastics’, le faltó el ‘bio'”.

Ignacio Parada, CEO de Bioelements, señaló en entrevista con Unotv.com que cualquier prohibición debe incentivar el uso de un material que sea igual o mejor. “En el caso de los popotes, lamentablemente esto no ocurre”, señaló, al mismo tiempo que propuso la alternativa de los bioplásticos.

“Se abre una oportunidad para poder decir: ‘yo tengo materiales, los bioplásticos o biomateriales, que tienen el mismo uso que un plástico convencional, que tienen materias primas diferentes, pero que cumplen la misma función de un popote clásico’. Y al mismo tiempo son responsables con el medio ambiente y no duran para siempre”.

Desde su perspectiva, cualquier medida de carácter prohibicionista siempre será mejor recibida cuando se regulan e incentivan nuevos materiales y alternativas como los bioplásticos.

Un material bioplástico es aquel que puede provenir de una fuente biológica como el algodón, la caña de azúcar o cualquier fuente no fósil, de acuerdo con Ignacio Parada.

“Al mismo tiempo, un bioplástico puede ser un material que sea biodegradable“, expresó, considerando que algunos materiales fósiles sí son biodegradables.

El CEO de Bioelements refirió que la empresa hizo un estudio en 2024 con los consumidores mexicanos sobre los materiales que recibían en sus casos. La mayoría declaró recibir materiales como:

Debido a que los encuestados reconocieron no reciclar dichos materiales, los bioplásticos se posicionarían como una oportunidad, pues estos garantizarían que no durarán permanentemente en el medio ambiente.

Por otro lado, afirmó que Bioelements han investigado por cinco años estas alternativas y encontraron que sus formulaciones no producen microparticulas de ningún tipo, sino que existe una completa reintegración del material con el medio ambiente.

“Hemos logrado mediar a nivel nano qué ocurre con nuestro material y hemos podido descartar que se producen micro o nanopartículas de nuestro material”, dijo. Por otro lado, no produce hemólisis en el cuerpo humano, es decir, la destrucción de los glóbulos rojos, según el Instituto Nacional del Corazón, Pulmones y Sangre de EE.UU. (NHLBI, por sus siglas en inglés).

“Los materiales bioplásticos tienen hoy una tremenda oportunidad para poder demostrar que con trabajo, ciencia y especialización pueden ser una alternativa viable a cualquier prohibición que exista en esa materia”, remató Ignacio Parada

El presidente Donald Trump ordenó al Gobierno Federal dejar de comprar popotes de papel y asegurar que ya no se proporcionen dentro de edificios federales; asimismo, requiere el desarrollo de una estrategia nacional para aliviar el uso forzado de estas pajitas en un plazo de 45 días.

“La campaña irracional contra las pajitas de plástico ha obligado a los estadounidenses a usar pajitas de papel no funcionales. Esto termina bajo el presidente Trump”.

La administración actual también señaló que ciudades y estados de todo EE.UU. prohibieron las pajitas plásticas, cediendo a la presión de activistas que “priorizaron el simbolismo sobre la ciencia“.

“Volveremos a las pajitas de plástico“, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca el lunes en que firmó la orden ejecutiva contra los popotes de papel, de acuerdo con la cadena británica BBC.

“Estas cosas no funcionan, las he probado muchas veces y, en ocasiones, se rompen, explotan. Si algo está caliente, no duran mucho, como unos minutos, a veces unos segundos. Es una situación ridícula”.

Donald Trump