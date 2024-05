Calor extremo: los estados de la República Méxicana que podrían superar registros históricos, según la UNAM

¿Qué lugares de México superarían registros de calor extremo? Foto: Cuartoscuro

El año 2024 podría ser el más caluroso del que se tenga registro en México, según alertó la UNAM el pasado miércoles 22 de mayo. Asimismo, a través de la Gaceta UNAM, precisó cuáles son los estados del país que podrían romper sus respectivos registros históricos de temperaturas máximas por calor extremo en los próximos días.

Los estados que podrían romper los registros históricos de calor

Al menos 19 entidades de México corren el riesgo alto de romper sus récords históricos de calor durante esta temporada de altas temperaturas, de acuerdo con un mapa de la UNAM:

Chihuahua Durango Jalisco Aguascalientes Nuevo León Tamaulipas San Luis Potosí Guanajuato Querétaro Ciudad de México Oaxaca Puebla Tlaxcala Michoacán Guerrero Veracruz Tabasco Campeche Yucatán

Fuente: UNAM

Imagen: Gaceta UNAM

La Ciudad de México podría llegar a 34 o 35 grados Celsius; en San Luis Potosí, arriba de 45 grados, puntualizó Jorge Zavala Hidalgo, director del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC).

Por otro lado, diez entidades también están en riesgo de alcanzar temperaturas sin precedentes en la próxima semana, según el mapa de la máxima casa de estudios de Latinoamérica:

Baja California Sur Sonora Sinaloa Coahuila Zacatecas Estado de México Hidalgo Chiapas Quintana Roo

Solo hay tres estados mexicanos que no están en riesgo de romper sus registros históricos de altas temperaturas, estos son: Baja California, Nayarit y Morelos.

En el caso específico de la Ciudad de México, las alcaldías Nezahualcóyotl, Venustiano Carranza, Iztacalco, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero serán las más afectadas por el calor, con un aumento de hasta dos grados.

¿Por qué se vive una época de calor extremo en México?

Las marcas históricas de calor en México se deben a la urbanización, de acuerdo con Jorge Zavala Hidalgo, director del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC).

Al comparar las alcaldías de la Ciudad de México en donde se esperan las mayores temperaturas con el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México y la zona conurbada, los expertos coincidieron en que las zonas más urbanizadas serán las más afectadas.

Otra explicación por las altas temperaturas en México durante la primavera es el fenómeno de “El Niño“, tal como se advirtió en 2023, según Víctor Manuel Torres Puente, investigador de Meteorología tropical del ICAyCC.

Cabe destacar que el episodio actual de “El Niño” se encuentra entre los cinco más fuertes de la historia, cuyos efectos se acrecentan por el cambio climático, recalca Torres Puente.

Recomendaciones de la UNAM ante el calor extremo

En la más reciente edición de Gaceta UNAM, la institución académica emitió una serie de recomendaciones para evitar riesgos a la salud en la temporada de calor:

Lava y desinfecta frutas y verduras

Toma agua simple aunque no tengas sed

Usa ropa de algodón de manga larga, sombrero y gafas con filtro UV

No salgas durante horas centrales del día

Siempre aplica un protector solar FPS 30+

No realices actividades físicas intensas bajo el sol

Trata de pasar el mayor tiempo en la sombra o en los interiores

Lávate las manos constantemente

No comas en la vía pública

Protege a los niños

Utiliza gorra, sombrero o sombrilla

Los especialistas mexicanos también llamaron a prevenir consecuencias por el calor en perros, llamando a mantenerlos en un lugar ventilado y con sombra.

Además, se llama a no pasearlos cuando el sol está en su máximo esplendor, no encerrarlos en el coche, así como darles acceso a agua fresca y limpia.

Finalmente, no se recomienda cortarles el pelo a los perros por ser un regulador térmico que les permite no recibir directamente los rayos del sol; y no ponerles zapatos, pues sudan mediante sus cojines para regular su temperatura.