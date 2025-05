Capuchinos secuestran a crías de monos aulladores, ¿por qué?

GENERANDO AUDIO...

Un grupo de capuchinos secuestran a crías de monos aulladores; lo cual, quedó evidenciado gracias a un video y las observaciones de investigadores. Esto revela un raro comportamiento en el reino animal.

Las imágenes obtenidas exponen a cinco capuchinos machos cargando 11 crías de aulladores diferentes utilizando cámaras trampa.

¿Por qué los capuchinos secuestran a crías de monos aulladores?

En realidad, aún no está claro por qué lo hacen, así lo dijo a Reuters Meg Crofoot, directora del Instituto Max Planck de Comportamiento Animal.

¿Qué arroja la investigación?

La experta señala que este extraño comportamiento, que comenzó con un solo animal, ahora se ha extendido a toda la población, y no parece tener un beneficio claro; por lo que se podría tratarse de una “moda pasajera”.

Todo el caso se deriva gracias a los trabajos hechos durante más de un año por parte de investigadores del Instituto Max Planck de Comportamiento Animal, el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, la Universidad del Rosario y el Ithaca College.

El comportamiento, observado por primera vez en 2022, comenzó con un solo capuchino macho subadulto, apodado “Joker”, y luego se extendió a otros cuatro machos jóvenes, lo que lo podría convertir en una tradición social.

¿Dónde ocurrió el rapto de monos aulladores?

Los capuchinos que secuestran a crías de monos aulladores fueron documentados en la isla Jicarón de Panamá. Ahí, los biólogos notaron el extraño comportamiento de los capuchinos, “un comportamiento nunca antes visto en primates salvajes”, según un estudio publicado en Current Biology.

¿Cómo es la dinámica para llevarse a los monos?

Las crías de aullador, todas menores de cuatro semanas, fueron observadas aferradas a la espalda o al vientre de los capuchinos, mientras estos buscaban alimento o utilizaban herramientas de piedra.

Los investigadores no observaron ningún beneficio claro para los capuchinos, quienes no dañaron ni alimentaron a las crías, la mayoría de las cuales no sobrevivieron por falta de leche.

El estudio sugiere que esta moda cultural, posiblemente impulsada por el aburrimiento en un entorno libre de depredadores, refleja otras tendencias animales, como las orcas que usan “sombreros de salmón” balanceando salmón muerto sobre sus cabezas.

Este comportamiento plantea posibles problemas de conservación para los monos aulladores, una especie en peligro de extinción, en el Parque Nacional Coiba.