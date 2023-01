Cerebro de jóvenes envejeció, tras confinamiento. Foto: Getty

Mientras en México siguen los contagios por la Sexta ola de COVID-19, una investigación arrojó que el cerebro de jóvenes que fueron evaluados después de que terminó el encierro por de esta pandemia, aparentemente envejeció algunos años más que el cerebro de los adolescentes que fueron calificados antes del inicio de dicha enfermedad.

¿Qué pudo haber provocado que el cerebro de jóvenes envejeció?

El estudio, destacado en el portal unamglobal.unam.mx, señala que el estrés causado por factores relacionados con la pandemia, alteraron físicamente el cerebro de jóvenes, lo que al parecer envejeció la estructura cerebral.

¿Se conoce algún antecedente?

De acuerdo con la investigación, cambios acelerados en el envejecimiento cerebral se habían observado sólo en niños que sufrían adversidades crónicas, como:

Rechazo

Violencia

Disfunción familiar

El estudio “Effects of the COVID-19 Pandemic on Mental Health and Brain Maturation in Adolescents” apareció en la edición del 1 de diciembre de 2022 de Biological Psychiatry: Global Open Science.

Según Ian Gotlib, profesor de psicología en la Escuela de Ciencias y Humanidades de la Universidad de Stanford, y principal autor del estudio, se sabía que la pandemia había afectado negativamente la salud mental de los adolescentes, pero no lo que estaba ocurriendo en su cerebro.

A medida que envejecemos, ocurren cambios naturales en la estructura cerebral, pero durante la pubertad y al inicio de la adolescencia, el organismo de los jóvenes experimenta un crecimiento, tanto en el hipocampo como en la amígdala, regiones del cerebro que controlan respectivamente el acceso a ciertos recuerdos y modulan las emociones. Al mismo tiempo, el tejido del córtex, región involucrada en el funcionamiento ejecutivo, se hace más delgado.

¿Qué estudios se llevaron a cabo para tal conclusión?

Al comparar imágenes de resonancia magnética, de un grupo de 163 niños y adolescentes tomadas antes y durante la pandemia, los investigadores encontraron que este proceso se aceleró en el desarrollo de los adolescentes a medida que experimentaban el confinamiento, que podría afectar la vista, comentó en su momento la UNAM.

Mientras tanto, para los investigadores no está claro si los cambios son permanentes en el cerebro de jóvenes afectados, o si en algún momento su edad cronológica alcanzará y se pondrá al día con su cerebro que envejeció.

¿Qué significa para alguien de 16 años que su cerebro esté envejeciendo prematuramente?

Mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) espera que la pandemia de COVID-19 llegue pronto a su fin, Gotlib explicó que su estudio no estaba diseñado para buscar el impacto de esta enfermedad en la estructura cerebral. Pero, comparados con los adolescentes evaluados antes de la pandemia, los adolescentes calificados después de que se terminó el confinamiento, por el citado virus, no sólo tuvieron problemas mentales más severos, sino que también se les había reducido el grosor cortical, tenían más grandes el hipocampo y la amígdala y más avanzada la edad cerebral.

Estos hallazgos podrían tener implicaciones muy importantes en otros estudios longitudinales que se hicieron durante la pandemia, porque si los niños que la experimentaron muestran un acelerado desarrollo en sus cerebros, los investigadores tendrán que considerar ese crecimiento anormal en cualquier investigación que involucre a esta generación.

Dichos descubrimientos posiblemente tendrán consecuencias muy serias en la edad tardía de una generación de adolescentes.