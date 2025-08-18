China desarrolla el primer robot capaz de simular la gestación

GENERANDO AUDIO...

Foto: Generada con ChatGPT//Ilustrativa.

Un equipo de científicos chino se encuentra trabajando en el desarrollo del primer robot humanoide capaz de gestar un embarazo, gracias a que se encuentra equipado con un útero artificial que simula el proceso de gestación humana, así lo informaron diversos medios internacionales como RT y Chosun Biz.

El prototipo, que aún está en fase experimental, contiene líquido amniótico sintético y suministra los nutrientes necesarios para el desarrollo fetal durante durante las 40 semanas de embarazo. Sus desarrolladores creen que ésta pueda ser una posible solución para parejas con problemas de fertilidad.

“La tecnología del útero artificial ya está en una etapa avanzada y ahora necesita ser implantada en el abdomen del robot para poder lograr un embarazo, permitiendo que el feto crezca dentro de él”, explicó el doctor Zhang Qifeng, fundador de Kaiwa Technology, y responsable de dicho proyecto.

A pesar de los sorprendente que es este desarrollo tecnológico, aun existen detalles que no han sido revelados, tales como el modo en que los óvulos son fecundados e implantados en el útero artificial. Los investigadores esperan que el prototipo esté disponible dentro de un año y pueda ser comercializado a un precio menor a los 13 mil 900 dólares, es decir, poco más de 250 mil pesos mexicanos.

Gestación artificial, ¿qué se sabe?

De acuerdo con RT, los úteros artificiales ya han sido utilizados anteriormente en pruebas con animales, obteniendo buenos resultados. En 2017, investigadores del Children’s Hospital de Filadelfia (EE.UU.) lograron que un cordero prematuro se desarrollara en un útero artificial denominado “biobag”.

“Este dispositivo, fabricado con vinilo transparente, estaba lleno de una solución salina tibia que simulaba el líquido amniótico artificial, mientras que los nutrientes se suministraban mediante un tubo conectado al cordón umbilical”, explicó la publicación.