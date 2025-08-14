GENERANDO AUDIO...

Varias especies convivieron al mismo tiempo. FOTO: Reuters | Getty Images

Un equipo de científicos descubrió restos fósiles de una nueva especie de Australopithecus, un especie de ancestros del ser humano, en África.

El hallazgo reveló que Australopithecus y miembros del género Homo coexistieron en la misma zona entre 2.6 y 2.8 millones de años atrás.

Fósiles revelan especie desconocida

La investigación Ledi-Geraru también estudió al miembro más antiguo del género Homo y las herramientas de piedra olduvayense más antiguas. Tras un análisis, expertos de la Universidad Estatal de Arizona (ASU) concluyeron que los dientes hallados no eran del Australopithecus afarensis, la especie a la que pertenece “Lucy”, sino de una especie distinta.

El estudio indicó que no existe ningún Australopithecus afarensis más joven que los 2.95 millones de años. Según Kaye Reed, paleoecóloga y codirectora del proyecto desde 2002, este hallazgo muestra que la evolución humana no es lineal y que varias especies coexistieron.

“Esta nueva investigación demuestra que la imagen que muchos tenemos de un simio, un neandertal y un humano moderno es errónea; la evolución no funciona así”. Kaye Reed, paleoecóloga y codirectora del proyecto.

Hallazgo en la región de Afar

Se localizaron 13 dientes en la región de Afar, el mismo sitio donde se descubrió la mandíbula de la especie de Homo más antiguo. Según Christopher Campisano, geólogo de la ASU, la zona tuvo intensa actividad volcánica y tectónica; la ceniza volcánica contenía cristales de feldespato que ayudaron a fechar los fósiles.

Los restos estaban entre capas de ceniza de distintas erupciones, lo que permitió datar el material por encima y por debajo de cada hallazgo.

Próximos análisis del hallazgo

Reed detalló que la investigación continúa. Actualmente, se estudia el esmalte dental para saber qué alimentos consumía esta nueva especie de Australopithecus.

Este hallazgo podría cambiar la forma en que entendemos el árbol evolutivo humano, mostrando que la historia de nuestra especie es más compleja de lo que se pensaba.