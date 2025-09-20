Científicos logran avance para revivir al pájaro dodo, tras 300 años de su extinción

GENERANDO AUDIO...

El pájaro dodo extinto hace 300 años.

Científicos de Colossal Biosciences, una empresa con sede en Texas lograron un gran avance para revivir al pájaro dodo tras 300 años de su extinción, informó la compañía este miércoles a través de un comunicado.

Según el documento, los investigadores lograron, por primera vez, cultivar con éxito células germinales primordiales de paloma, las células precursoras de los espermatozoides y los óvulos.

“El avance de nuestro equipo aviar en la obtención de condiciones de cultivo que permiten que las células germinales primordiales de la paloma sobrevivan a largo plazo es un avance significativo para la desextinción del dodo”. Ben Lamm, director ejecutivo y cofundador de Colossal

Sobre el hallazgo que puede cambiar el destino del pájaro dodo

Las células germinales primordiales (PGC) son las precursoras de las células reproductivas. Hasta ahora, solo habían sido cultivadas con éxito en pollos. Pero el nuevo avance con palomas, parientes cercanas del pájaro dodo, permite sentar las bases biológicas necesarias para reconstruir al ave a través de ingeniería genética.

La directora del equipo de especies aviares, Anna Keyte, agregó que las recetas de cultivo celular disponibles no funcionaban ni siquiera en aves similares como la codorniz, por lo que esta nueva técnica abre una puerta inédita en la reproducción de aves extintas.

¿Qué hará Colossal con este avance?

El siguiente paso para la empresa es reconstruir el genoma del pájaro dodo combinando material genético fósil con el de palomas actuales. El objetivo es generar embriones viables que, en un futuro, permitan ver nuevamente a un dodo caminando sobre la Tierra.

Aunque no hay una fecha concreta para lograrlo, Colossal destacó que busca crear nuevas herramientas de conservación y reproducción para especies en peligro.

De ciencia ficción a realidad, buscan revivir otras especies

Esta no es la primera vez que la empresa trabaja en la desextinción, en abril pasado anunció el regreso del extinto lobo gigante, famoso por inspirar a los lobos huargos de “Game of Thrones”.

La empresa también está trabajando en revivir otras especies como:

El mamut lanudo

El tigre de Tasmania

El moa gigante de Nueva Zelanda

Para cumplir sus metas, Colossal ya cuenta con el apoyo financiero de figuras como Chris Hemsworth, Nicholas Braun y Paris Hilton, y ahora busca recaudar 120 millones de dólares más para financiar sus proyectos de desextinción.

En julio también anunciaron una alianza con Peter Jackson, director de “El Señor de los Anillos”, para colaborar en la resurrección del moa, extinto en su natal Nueva Zelanda.