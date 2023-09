Científicos recrean canción de Pink Floyd a partir de ondas cerebrales: audio

Un grupo de neurocientíficos recreó la canción “Another Brick in the Wall, Part 1″de Pink Floyd utilizando inteligencia artificial en registros de grabaciones cerebrales de personas que escucharon la pista.

El estudio marcó, por primera vez, la posibilidad de decodificar una melodía a partir del registro de ondas cerebrales.

Además, el resultado proporciona nuevos datos sobre cómo el cerebro procesa el sonido, lo que podría ayudar a desarrollar nuevos dispositivos para personas con trastornos neurológicos que afectan el habla, dijo Ludovic Bellier, neurocientífico e investigador computacional de la Universidad de California (UC), Berkeley.

Para lograr recrear la canción, los científicos de la Universidad de California estudiaron las grabaciones de electrodos implantados en el cerebro de 29 personas como parte de tratamientos para la epilepsia.

Los médicos colocaron 2 mil 668 electrodos en el cerebro de 29 pacientes para registrar la actividad cerebral. El objetivo de los investigadores era establecer conexiones entre los patrones cerebrales y elementos musicales clave como tono, armonía y ritmo.

Al comparar las señales cerebrales con la canción original, los expertos encontraron una región en el complejo auditivo del cerebro conocida como la circunvolución temporal superior (STG en inglés), que parece representar el ritmo, en este caso, el ritmo de la guitarra.

“Suena un poco como si estuvieran hablando bajo el agua, pero es la primera vez que lo hacemos”, afirmó Robert Knight, coautor del estudio, a The Guardian.

Según el equipo, los hallazgos, publicados en la revista PLOS Biology, demuestran que las señales cerebrales pueden traducirse en elementos musicales.

“Hemos reconstruido la canción clásica de Pink Floyd, Another Brick in the Wall, a partir de grabaciones corticales humanas directas, lo que nos permite comprender mejor las bases neuronales de la percepción musical y las futuras aplicaciones de descodificación cerebral”.

Ludovic Bellier, de la Universidad de California en Berkeley.