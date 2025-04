| The New York Times

El lobo gigante o lobo terrible se extinguió hace 10 mil años.

Durante más de una década, la idea de revivir especies extintas ha sido una ambición científica. Ahora, Colossal Biosciences, una empresa biotecnológica, dio un paso hacia la desextinción al crear animales con rasgos clave del extinto lobo gigante, famoso por inspirar a los lobos huargos de “Game of Thrones”, de acuerdo con un artículo publicado por The New York Times.

Beth Shapiro, directora científica de Colossal, describió las crías de lobo como el primer caso de éxito de desextinción. “Estamos creando copias funcionales de algo que solía estar vivo”, dijo en una entrevista.

ADN antiguo, tecnología moderna

En 2021, un equipo logró recuperar ADN de lobos gigantes extintos hace 13 mil años. Colossal fue más allá: editó 20 genes del lobo gris para replicar características esenciales del lobo gigante, y creó embriones que implantaron en madres sustitutas caninas.

En 2023, el equipo de Colossal empezó a centrarse en los lobos gigantes como especie objetivo potencialmente más fácil.

Los lobos gigantes están emparentados con los perros, por lo que los científicos podrían aprovechar los años de investigación sobre la clonación de perros y la implantación de embriones caninos.

Primeros nacimientos: Rómulo, Remo y Khaleesi

El resultado: tres lobos sanos con rasgos del lobo gigante, como mayor tamaño y pelaje denso y pálido. Permanecerán en cautiverio en una reserva privada en el norte de Estados Unidos.

Gracias a nuevas técnicas, el equipo recuperó ADN abundante de dos fósiles antiguos. Esto les permitió entender mejor la evolución del lobo gigante, que surgió hace 4.5 millones de años y superaba en tamaño al lobo gris. Sin embargo, la extinción de sus presas contribuyó a su desaparición.

Los lobos gigantes dominaron el sur de Canadá y Estados Unidos, según Julie Meachen, paleontóloga de la Universidad de Des Moines, quien trabajó en el proyecto del ADN antiguo.

Y superaban a los lobos grises, siendo un 25% más grandes y poseyendo enormes dientes y mandíbulas. Cazaban caballos, bisontes y posiblemente mamuts.

Una herramienta para conservar especies vivas

Además del lobo gigante, la tecnología de Colossal podría ayudar a especies en peligro como el lobo rojo. En 2022, se identificaron híbridos de lobo rojo y coyote, y en 2025, Colossal logró clonar cuatro de estos híbridos para reforzar la diversidad genética del lobo rojo en Carolina del Norte.

A diferencia de intentos anteriores de clonación directa (como el del mamut), Colossal identifica mutaciones clave en el ADN de especies extintas y las introduce en especies vivas emparentadas. El resultado son animales similares en aspectos funcionales, aunque no genéticamente idénticos.

Obstáculos en el camino hacia la desextinción

Colossal también trabaja en proyectos con mamuts lanudos y el dodo. Sin embargo, la complejidad técnica de editar múltiples genes y gestar animales de gran tamaño como elefantes o aves en peligro hace que el lobo gigante fuera una opción más viable, gracias a su cercanía genética con perros y lobos actuales.