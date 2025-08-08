¿Cómo activar las alertas inalámbricas en tu celular en caso de sismo, huracán o inundación?

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro/Frepik//Ilustrativa.

Si vives en México, tu celular puede salvarte la vida. Y es que a partir de este 19 de septiembre, todas las mexicanas y mexicanos que cuenten con un teléfono celular activo, recibirán un mensaje de texto acompañado de un sonido en caso sismo, huracán o inundación como parte del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México, así lo dio a conocer la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

De acuerdo con las autoridades, “este sistema podrá emitir mensajes alertamiento por huracanes e inundaciones, erupciones, volcánicas, incendio forestal, o algún otro evento influenciado por la actividad humana”. Para ello, basta con tener un celular activo y prendido, así como tener activadas las “alertas inalámbricas” en los teléfonos.

Pero… ¿cómo activar las alertas inalámbricas para recibir alertas por sismo?

Para recibir las alertas en caso de simulacro, sismo, inundación y cualquier otro fenómeno natural o evento influenciado por la actividad humana, sólo es necesario contar con un teléfono celular prendido y tener las “alertas inalámbricas” activadas, para ello puedes seguir los siguientes pasos:

Teléfonos Android:

1.- Entra a “Ajustes”

2.- Selecciona “Notificaciones”

3.- Da clic en “Ajustes avanzados”

4.- Activa la opción “Alertas de emergencia inalámbricas”

Teléfonos iOS:

1.- Entra a “Configuración”

2.- Selecciona: “Notificaciones”

3.- Activa la opción “Alertas gubernamentales”

Dado que no es un mensaje de texto y no es una aplicación no es necesario estar conectado a Internet o tener saldo, así como tampoco se requiere entrar a algún chat o app, ni tampoco descargar nada, indicaron las autoridades. El servicio de alertamiento es totalmente gratuito.

Ante cualquier duda, las personas pueden comunicarse al 079 donde podrán recibir atención y orientación.

¿Cómo recibiré la alerta del gobierno en caso de sismo?

Protección Civil indicó que el sistema de alertamiento enviará un mensaje de texto en el que se indiqué el motivo de la alarma, o en todo caso, si se trata de un simulacro. El texto aparecerá en la pantalla, y podrá decir algo como:

“ESTO ES UN SIMULACRO – Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México – ESTO ES UN SIMULACRO”.

También, los teléfonos sonarán fuerte y vibrarán de forma distinta a la habitual, incluso, aunque el teléfono esté en silencio, bloqueado o en uso.

A pesar de ello, las autoridades destacan que el servicio de alertamiento vía celular no sustituye a otros medios de difusión como altavoces, televisión, radio o redes sociales, sino que los complementa.