¿Como borrar una aplicación que no se puede desinstalar? Evita que filtren tus datos

¡Borra las apps que no usas y no se pueden desinstalar! | Foto: Pexels

Las apps que no se utilizan y permanecen en el celular pueden ser un “lastre”, según dice la empresa de ciberseguridad, Kaspersky. Mas aún, existen aplicaciones que no ofrecen la opción para desinstalarlas, y pueden provocar filtraciones de datos.

Los expertos en seguridad informática explican cómo borrar las apps que no se pueden eliminar, con la intención de evitar filtraciones de información personal.

¿Cómo desinstalar apps que no se pueden borrar?

Algunas aplicaciones están protegidas por el proveedor frente a la desinstalación, por lo que no son tan fáciles de desechar. Este es el procedimiento necesario para borrarlas definitivamente de un celular Android:

Busca la sección Aplicaciones en Configuración Aquí se enumeran todos los programas instalados y ofrece una función de búsqueda para evitar tener que desplazarse por todos ellos.

Presiona la app no deseada Se abrirá la pantalla Información de la aplicación

Revisa los datos móviles, la batería y el consumo de almacenamiento de la aplicación

Busca y toca el botón Desinstalar Si el botón está ahí y activo, la desinstalación está completa.



Imagen: Kaspersky

Cabe destacar que este procedimiento sólo aplica si el usuario no puede encontrar la aplicación no deseada en la pestaña Administrar aplicaciones y dispositivo de la aplicación Google Play.

La desactivación reduce el riesgo de pérdida de datos, pero no ahorra espacio de almacenamiento; la aplicación desactivada continúa ocupando memoria en el teléfono.

¿Y qué pasa con el llamado “bloatware”?

El “bloatware” es cuando el proveedor instaló la aplicación en el teléfono. Es probable que no se pueda eliminar y que no tenga el botón Desinstalar en la pantalla de Información de la aplicación.

“Estas aplicaciones a menudo se denominan bloatware, ya que inflan el firmware del teléfono y la lista de aplicaciones estándar”. Kaspersky

Aunque estas apps no ofrecen la opción predeterminada para borrarlas, eso no significa que sean imposibles de eliminar en dispositivos de Android. Los expertos de Kaspersky suscriben el siguiente procedimiento para lograrlo:

Entra al apartado Información de la aplicación.

Selecciona la opción Desactivar.

Vuelve a activarla repitiendo el mismo proceso en Información de la aplicación.

Imagen: Kaspersky

Si es absolutamente necesario desinstalarla, pero no hay un botón Desinstalar o Desactivar, conlleva un tratamiento distinto y más inaccesible en retrospectiva.

¿Y si de plano no se pueden desinstalar las apps?

Existen aplicaciones que no tienen el botón Desactivar en la pantalla de Información de la aplicación. En estos casos, los proveedores se encargan de bloquear la opción de desactivación, pues son vitales para el sistema.

En primer lugar, los especialistas de Kaspersky señalan que se debe evitar desactivar o desinstalar dichas aplicaciones manualmente. En caso de querer hacerlo, se recomienda investigar en internet si es posible detenerla de alguna forma.

Este proceso no es de desactivación ni desinstalación ni de desactivación, sino de detención. Para detener apps, estos son los pasos a seguir:

Entra a Información de la aplicación

Presiona el botón Forzar detención

Imagen: Kaspersky

Esto sólo aplica para apps que no dañan al celular Android en caso de borrarlas. Forzar detención detiene la aplicación temporalmente, sin intentar eliminarla ni desactivarla de forma permanente.

Sin embargo, ya no consume batería ni datos móviles, y ya no puede espiarte. Si el celular sigue funcionando con normalidad, quizás la aplicación no sea tan importante después de todo.

Pero las aplicaciones detenidas pueden volver a iniciarse cuando ocurren ciertos eventos o después de un reinicio del teléfono, y detenerlas manualmente cada vez que eso sucede, además de hacerlo con regularidad, puede ser problemático.

Finalmente, es posible congelar las aplicaciones que no se pueden eliminar de ninguna forma. Sin embargo, se requiere de herramientas avanzadas y se desaconseja por las objeciones del propio sistema.