¿Cómo evitar las llamadas o mensajes no deseados?, Profeco lo dice

¿Cansado de recibir llamadas o mensajes de invitaciones a rifas, sorteos o comprar paquetes vacacionales para toda tu familia? Existe una solución para evitar todas estas llamadas no deseadas.

Para lograrlo, basta con inscribirse en el Registro Público para Evitar Publicidad (REPEP), un servicio gratuito de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

¿Cómo dejar de recibir llamadas no deseadas?

En el Repep se pueden inscribir teléfonos fijos de casa y oficina, así como celulares, y puede hacerse de tres formas:

1) Por teléfono

Para las áreas metropolitanas de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey:

Llama al 9628 0000 desde el número que deseas registrar, ya sea celular o fijo.

Para el resto de la República Mexicana:

Llama al 01 800 962 8000 desde el número que deseas registrar, ya sea celular o fijo.

2) Por internet

Se debe ingresar a la página http://repep.profeco.gob.mx/registrar_telefono.jsp y llenar el formulario.

Foto: Profeco.

3) Por teléfono a la Profeco

Para la Ciudad de México y área metropolitana:

Llama al Telcon al número 55 5568 8722

Para el resto de la República Mexicana:

Llama al Telcon al número 800 468 8722

De acuerdo con la Profeco, una vez que se inscribe un número al Registro Público para Evitar Publicidad inicia un periodo de 30 días en el que los proveedores que publicitan sus bienes, productos o servicios dejen de llamar.

Además, tampoco podrán usar la información personal que les entregaste con propósitos mercadológicos.

¿Qué hacer si continúas recibiendo llamadas spam?

En caso de continuar recibiendo publicidad después de registrarse en el Repep, los ciudadanos tienen derecho a denunciar al proveedor. Para hacerlo llama al Teléfono del Consumidor y ten a la mano:

1. Nombre del proveedor denunciado.

2. Número telefónico o correo electrónico del consumidor.

3. Número telefónico del proveedor que le llamó (opcional) o el envío de datos de la publicidad recibida, el día en el que se recibió.

4. Relación de hechos en los que se basa la denuncia expresando:

Ffecha y hora aproximada de la llamada o del envío de mensajes

P roducto o servicio promocionado

Descripción del contenido de la llamada telefónica o del mensaje

Evita llamadas publicitarias no deseadas, pero no de cobranza

Si bien, estar inscrito en el Repep libra a los usuarios de recibir llamadas no deseadas de publicidad de bienes y servicios, lo cierto es que, el Registro no libra a las personas de las llamadas con funciones de cobranza, de organizaciones políticas, de beneficencia y de encuestadores telefónicos, ya que no son del ámbito de acción de la Profeco.

Para ello es necesario inscribirse en el Registro Público de Usuarios (REUS) de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en el siguiente enlace: webapps.condusef.gob.mx/reus/app/registro.jsp.

Al inscribirse al REUS, las personas pueden dejar de recibir llamadas de servicios financieros, aseguradoras, bancos, afores, sociedades de inversión, entre otras.