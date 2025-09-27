Conagua alerta: este invierno en México será más caliente y seco por efecto de “La Niña”

GENERANDO AUDIO...

Invierno en Mexico será más caliente. Foto: Getty Images

Después de una temporada de lluvias históricas que dejaron inundaciones, presas llenas y el fin de la sequía en varias regiones, México se prepara para un invierno atípico.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el país vivirá los meses más fríos del año con temperaturas entre uno y tres grados por encima del promedio, impulsadas por el fenómeno climático “La Niña“.

Un invierno más cálido y seco

La Conagua estima que, durante el otoño e invierno, gran parte del territorio nacional presentará anomalías térmicas superiores al promedio registrado en los últimos 35 años.

Christian Rodríguez, meteoróloga e investigadora del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, explicó a El País que “La Niña” induce “inviernos más calientes y secos, especialmente en el norte del país”.

Además, el número de frentes fríos será ligeramente menor al habitual, se esperan 48 sistemas, frente a los 50 que se registran en promedio entre septiembre y mayo.

La huella de la crisis climática

A la influencia de “La Niña“ se suma el efecto de la crisis climática, según datos de Conagua, México pierde en promedio un día de heladas cada 15 años, una tendencia que inició en la década de 1950 y que se mantiene vigente.

Rodríguez advirtió que los extremos recientes, primero sequías severas y después lluvias extraordinarias, son una muestra clara de la variabilidad climática:

“Venimos de un periodo con demasiada agua y ahora transitamos hacia un régimen más seco y caliente. Estos eventos extremos tienen todo que ver con la crisis climática”, señaló.

La especialista también hizo un llamado a reforzar las políticas públicas de prevención y respuesta, así como a la preparación ciudadana frente a escenarios cada vez más cambiantes.

¿Qué es el fenómeno de “La Niña”?

El fenómeno de “La Niña” es un evento climático que se origina en el océano Pacífico, cuando las aguas superficiales se enfrían más de lo normal y se intensifican los vientos alisios, alterando los patrones de circulación atmosférica a nivel global.

Esta condición, considerada la contraparte de “El Niño”, provoca inviernos más cálidos y secos en gran parte de México, con menos lluvias y una ligera reducción en el número de frentes fríos, lo que incrementa el riesgo de sequías en diversas regiones del país.

¿Hasta cuándo lloverá en Ciudad de México?

En la capital, las lluvias continuarán hasta mediados de octubre, principalmente en el sur, aunque de manera gradual irán disminuyendo. Rodríguez explicó que ya no se esperan tormentas tan intensas como las registradas en junio y agosto, meses que superaron la media de precipitación.

La llegada de noviembre marcará un descenso más notorio en las lluvias, aunque la coincidencia entre el cierre de la temporada de ciclones tropicales y el paso de frentes fríos podría extender los últimos temporales en el centro y norte del país.