GENERANDO AUDIO...

Usa tu viejo celular como cámara de seguridad. Foto: Shuterstock

Si tienes un celular viejo guardado en un cajón, ahora puedes darle una segunda vida: convertirlo en una cámara de seguridad para tu hogar. Con aplicaciones gratuitas como Alfred Camera, disponible en Android y iOS, el dispositivo se transforma en una herramienta de monitoreo en tiempo real, con funciones como detección de movimiento y alertas inmediatas.

[NO TE VAYAS SIN LEER: La mala suerte del Puente de la Concordia: percances en esta megaobra]

¿Cómo funciona un celular como cámara de vigilancia?

El requisito principal es que el smartphone antiguo pueda conectarse a Internet y tenga una cámara en buen estado.

Sólo necesitas dos equipos: uno que actuará como cámara y otro como visor. Tras descargar la aplicación en ambos, basta con emparejarlos mediante un código QR.

Desde ese momento, el teléfono viejo comienza a transmitir video en vivo, mientras que en el dispositivo principal podrás revisar lo que ocurre en casa. También se pueden habilitar notificaciones instantáneas al detectar movimiento y hasta usar el audio bidireccional para comunicarte.

Ventajas de reutilizar un smartphone como cámara

Una de las principales razones para optar por esta opción es el ahorro económico. Mientras que los sistemas tradicionales de videovigilancia suelen ser costosos y requieren instalación, con un celular viejo basta con conectarlo a la corriente y ubicarlo en un punto estratégico.

Además, la app permite:

Supervisar varias cámaras desde un mismo panel

Almacenar grabaciones en la nube

Activar funciones como visión nocturna o encender la linterna de forma remota

Aunque algunas herramientas avanzadas requieren suscripción, la versión gratuita ofrece lo suficiente para mantener la seguridad básica de cualquier hogar.

Requisitos básicos para ponerlo en marcha

Para que el sistema funcione sin interrupciones, es importante que el teléfono destinado a vigilancia esté conectado siempre a la corriente eléctrica y colocado en un sitio con buen ángulo de visión.

En el panel de control se pueden ajustar opciones como la calidad de video, la orientación de la imagen o el encendido automático de alertas. Esto convierte al celular antiguo en un aliado práctico y económico para reforzar la seguridad de tu casa.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]