¿Es real? Conoce el hongo Cordyceps que inspira al virus zombie de “The Last of Us”

¿Es real el hongo Cordyceps de “The Last of Us”? – Foto: Getty Images e Instagram

La serie “The Last of Us“, basada en el videojuego homónimo, causó sensación entre los espectadores por su enigmático primer capítulo. En esta ficción, los dos personajes principales son sobrevivientes de una pandemia global causada por el “Cordyceps”, un virus transmitido por un hongo que causó la mutación de los humanos a seres caníbales. ¿Es real? Expertos responden.

¿Qué tan real es el hongo Cordyceps de “The Last of Us”?

En la mitología del videojuego “The Last of Us”, la infección Cordyceps consiste en que un hongo ataca el cerebro humano tan rápido que prácticamente lo destruye por completo y la enfermedad se adquirió gracias al contacto de personas con cultivos que fueron trasladados por todo el mundo.

Aunque no hay evidencia científica de que dicha infección sea real, el hongo antes mencionado sí existe, y de acuerdo con la Revista Mexicana de Biodiversidad publicada por el Instituto de Biología de la UNAM, se trata un género de hongos parásitos de invertebrados muy diverso compuesto por más de 500 especies.

Así se ve el hongo Cordyceps en la vida real – Foto: Getty Images

De acuerdo con los investigadores de la UNAM, las especies de Cordyceps tienen una amplia variedad de hospederos; la mayoría son parásitas de insectos de varios órdenes y de arácnidos. Asimismo, un reducido número de especies son parásitas de hongos del género Elaphomyces Nees.

Y aunque el videojuego “The Last of Us” le dio mala fama a este nombre, los especialistas destacan que las especies de Cordyceps se han utilizado por muchos años en la medicina tradicional de países asiáticos como China, Corea

y Japón y se ha comprobado que poseen componentes bioactivos benéficos para la salud humana como la cordicepina, un metabolito secundario con propiedades anticancerígenas, antioxidantes y antiinflamatorias.

¿En qué consiste la infección del videojuego y la serie?

En la ficción desarrollada en “The Last of Us“, la infección mató a la mitad de la población en muy poco tiempo, y la clave de esta enfermedad ficticia es que se desarrolla en tres etapas. De acuerdo con el sitio creado por el fandom del videojuego, éstas son las fases de la infección:

La etapa uno comienza dentro de los dos días posteriores a la infección, en la que el huésped pierde su función cerebral superior, lo que los vuelve hiperagresivos e incapaces de razonar o pensar racionalmente. En dos semanas, el huésped ingresa en la etapa dos de la infección, en la que el hongo comienza a alterar su vista como resultado del crecimiento progresivo de hongos sobre la cabeza y la corrupción de su corteza visual. Después de un año de infección, la infección entra en la etapa tres; dejándoles cicatrices en la cara y cegándolos, lo que provocó que desarrollaran una forma primitiva de ecolocalización para compensar.

Si el anfitrión sobrevive durante más de una década, alcanza la etapa cuatro. Desarrollan placas fúngicas endurecidas sobre la mayor parte de su cuerpo. Cuando el hongo mata al huésped, el huésped desarrolla proyecciones fúngicas similares a tallos que liberan esporas infecciosas.

Según el videojuego, el virus se contagia por saliva y los infectados muerden a los demás, aunque unas cuantas personas pueden ser inmunes.

La infección también se puede propagar a través de mordeduras de huéspedes vivos. Los huéspedes solo pueden infectarse mientras están vivos, ya que el hongo no puede infectar cadáveres debido a su naturaleza parasitaria, aunque los muertos infectados pueden liberar esporas independientemente de la etapa, detallan los fans del videojuego.

Es pertinente recordar que el hongo Cordyceps real no produce infecciones en humanos y que la infección de “The Last of Us” es completamente ficticia y aunque tiene efectos similares en sus huéspedes reales, estas especies no representan un peligro real para los seres humanos.