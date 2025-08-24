¿Cuál es la diferencia entre ciclón, tromba marina y tornado?

GENERANDO AUDIO...

El Ciclón, la tromba marina y el tornado comparten similitudes. Fotos: Getty Images

Aunque pudieran parecer similares, que ambos están acompañados por lluvias y se desarrollan en el agua, los ciclones son diferentes a las trombas marinas, que tienen más coincidencias con los tornados. Aunque pudiera no parecerlo.

Sin embargo, pese a sus diferencias, los tres fenómenos meteorológicos requieren de precaución por parte de la población, ya que pusieran llegar a representar un peligro por donde pasen. Al presentarse alguno, sigue las instrucciones de tus autoridades.

¿En qué se diferencian los ciclones, trombas marinas y tornados?

Más allá de sus efectos, formación y las áreas donde se desarrollan, un elemento que los ciclones, las trombas marinas y los tornados tienen en común son las nubes, ya que todos están directamente relacionados con ellas. Algo obvio, siendo los tres fenómenos climatológicos.

Primero, hay que ver qué caracteriza a cada uno:

Ciclón: sin importar si está en fase de tormenta tropical o huracán, se trata de una gran masa de aire rotando alrededor de un centro de baja presión, que en otras palabras sería un remolino de nubes alimentadas por el agua oceánica que sube para después caer en forma de lluvia.

Tromba marina: también conocida como manga de agua, es un torbellino, o columna de aire, que gira rápidamente sobre un centro, formándose sobre cuerpos de agua como océanos o lagos.

Tornado: se trata de una columna de aire girando a alta velocidad con un extremo sobre la tierra y el otro en las nubes.

Aunque un ciclón y una tromba marina se forman sobre el agua, el ciclón no tiene un cuerpo que conecte las nubes con la superficie. Además, una tromba es de mucho menor tamaño y duración, ya que un ciclón, en sus diferentes fases, puede durar días o incluso semanas.

Por otro lado, la tromba marina y el tornado son prácticamente el mismo fenómeno: remolinos de viento a gran velocidad. La principal diferencia es que uno se forma sobre la tierra (tornado) y el otro sobre el agua (tromba marina).

Asimismo, aunque pueden generarse tormentas alrededor de los tornados, la lluvia no es un elemento primordial de estos, como sí lo es en las trombas y los ciclones.

