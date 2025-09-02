GENERANDO AUDIO...

¿Qué fenómenos están detrás de las lluvias de este martes? | Foto: Cuartoscuro

La Ciudad de México amaneció con intensas lluvias este martes 2 de septiembre; sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó en su reporte matutino que se esperaban lluvias de fuertes a intensas en la mayor parte de la República Mexicana por la conjunción de múltiples fenómenos meteorológicos como el monzón mexicano.

De esta manera, se pronosticaban lluvias puntuales intensas en los siguientes estados del país:

Sonora (sur)

Sinaloa (norte y centro)

Chihuahua (oeste y suroeste)

Durango (oeste)

Nuevo León (centro y sureste)

San Luis Potosí (Este)

Tamaulipas (oeste y suroeste)

Fuente: SMN

Por otro lado, el SMN de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) adelantó la posibilidad de lluvias muy fuertes y fuertes en las siguientes entidades:

Muy fuertes: Baja California Sur Coahuila Zacatecas Nayarit Jalisco (costa) Colima Michoacán Guanajuato Querétaro Hidalgo Puebla Tlaxcala Morelos Estado de México Ciudad de México Veracruz Guerrero Oaxaca Chiapas

Fuertes: Baja California Aguascalientes Tabasco Campeche Yucatán Quintana Roo



Fuente: SMN

¿Cuál es la razón de estas lluvias en todo el país?

El SMN explica que las lluvias puntuales intensas, fuertes y muy fuertes de este martes son ocasionadas debido a un cúmulo de fenómenos como el monzón mexicano, es decir, un patrón climático que se caracteriza por un cambio en la dirección de los vientos y el incremento de las precipitaciones en el norte del país, según Conagua.

También tienen su origen en la inestabilidad atmosférica y en la onda tropical número 29 que fue absorbida por la depresión tropical Doce-E, la cual se transformó en la tormenta tropical Lorena a las 09:15 de este martes.

El propio SMN aclaró que Lorena provocaría lluvias intensas en Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit; así como lluvias muy fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán.

Por otro lado, los expertos meteorológicos adelantaron que las lluvias que azotan a casi toda la República Mexicana también pueden explicarse como consecuencia del Frente Frío No.1 (con características de estacionario) sobre el noreste del país.

Las precipitaciones también tienen su origen en una circulación ciclónica en altura, un canal de baja presión y el ingreso de aire húmedo del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe.

Finalmente, la onda tropical número 30 que recorrerá la península de Yucatán y un canal de baja presión en el sureste mexicano son otras de las causas de este fenómeno que impactó a México este martes.

¿El cambio climático está detrás de estas lluvias?

El pasado 12 de agosto, Leonardo Sánchez, piloto retirado y comunicador mexicano conocido como “Capitán Archie”, explicó a Unotv.com que las precipitaciones de ese momento obedecían al aumento en la temperatura del agua océanica.

“Cuando el agua del mar supera los 22 grados Celsius, es cuando empieza a desprender vapor de agua que es la nubosidad que posteriormente genera las lluvias“, aclaró el “Capitán Archie”.

¿El problema? Los promedios de temperatura recientes son de 28 a 30 grados, lo que provoca mucho vapor de agua.

“Vamos a seguir con agua“, remató Leonardo Sánchez 21 días antes de las lluvias de este martes. El experto argumentó que el aumento en la temperatura reciente hacía complicado establecer un pronóstico exacto de cuándo se detendrían las precipitaciones tanto en el Valle de México como en el resto del país.

¿Cuándo podrían ceder las lluvias definitivamente?

El pasado 19 de mayo, el CENAPRED adelantó que la temporada de ciclones tropicales y lluvias intensas 2025 terminaría exactamente el 30 de noviembre de este año.

El SMN de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) adelantó que, a nivel nacional, se pronosticaba ligeramente más lluvia que el promedio histórico para mayo y junio.

Los pronósticos aplican para las zonas impactadas por los ciclones tropicales pronosticados en el océano Pacífico y el Atlántico, es decir, no sólo para el Valle de México.