Cuáles son los próximos eclipses de 2025: fechas, horarios y desde dónde se verán

Estos serán los próximos eclipses del 2025. Foto: Shutterstock

El año 2025 continúa ofreciendo espectáculos astronómicos únicos que fascinan a científicos, aficionados y al público en general.

Después de los eclipses ocurridos a principios de año, aún quedan dos eventos celestes impresionantes que podrás observar, un eclipse lunar total y un eclipse solar parcial.

Estos fenómenos no solo son visualmente impactantes, sino que también nos permiten conectar con la historia de la astronomía, la ciencia y la naturaleza del cosmos.

¿Cuántos eclipses más habrá en 2025?

Eclipse Lunar Total – 7 y 8 de septiembre de 2025

El eclipse lunar total del 7 de septiembre será un espectáculo visible desde gran parte del hemisferio oriental.

Durante este evento, la Luna se verá completamente cubierta por la sombra de la Tierra, adoptando un característico tono rojizo conocido como “Luna de Sangre”.

Este fenómeno ocurre debido a la dispersión de la luz solar a través de la atmósfera terrestre, iluminando la Luna con un resplandor cálido. Este fenómeno no será visible en México.

Fecha: 7 de septiembre de 2025

7 de septiembre de 2025 Inicio: 09:28 (hora del centro de México)

09:28 (hora del centro de México) Máximo: 12:11

12:11 Fin: 14:55

14:55 Visibilidad: África, Europa, Asia, Australia, Nueva Zelanda.

Recomendaciones para ver un eclipse de luna

La observación de un eclipse lunar total es completamente segura a simple vista, por lo que no se requiere equipo especial.

Este tipo de eventos son ideales para disfrutar en familia, tomar fotografías y aprender sobre astronomía de manera práctica.

Los eclipses lunares totales han fascinado a la humanidad desde tiempos antiguos, antes de la llegada de la ciencia moderna, estos eventos se interpretaban como señales o presagios.

Hoy sabemos que son fenómenos perfectamente predecibles, pero su belleza sigue capturando la imaginación de todos.

Eclipse Solar Parcial – 21 de septiembre de 2025

El segundo fenómeno será un eclipse solar parcial, donde la Luna cubre parcialmente el disco del Sol, generando un efecto visual impresionante en el cielo.

A diferencia del eclipse lunar, este evento requiere protección ocular especial, ya que mirar directamente al Sol puede causar daños permanentes en la vista.

Fecha : 21 de septiembre de 2025

: 21 de septiembre de 2025 Inicio: 11:29 (hora del centro de México)

11:29 (hora del centro de México) Máximo: 13:41

13:41 Fin: 15:53

Se verá principalmente en la Antártida, Nueva Zelanda y algunas islas del Pacífico y Atlántico. Este eclipse no será visible desde México, por lo que quienes deseen observarlo deberán seguir transmisiones en línea de instituciones astronómicas.

Para disfrutar de eclipses solares de manera segura, se deben usar gafas especiales para eclipses, filtros solares certificados o telescopios con protección adecuada, nunca se debe mirar directamente al Sol sin protección.

Los eclipses solares parciales y totales han sido clave en la historia de la ciencia, por ejemplo, la observación de un eclipse solar permitió a los astrónomos confirmar la teoría de la relatividad de Einstein al estudiar la desviación de la luz de las estrellas cerca del Sol.