¿Cuáles son las causas de las fuertes lluvias en CDMX? | Foto: Cuartoscuro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) perteneciente a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA Clima) avisó el pasado lunes 11 de agosto que la Ciudad de México y el Estado de México vivirían días de lluvias fuertes, adelantando cuándo podrían ceder los diluvios en el Valle de México.

Esta misma semana podrían apaciguarse las precipitaciones en la zona centro del país, las cuales han provocado afectaciones viales y cancelaciones de vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), entre otras consecuencias.

¿Cuándo se calmarían las lluvias intensas en CDMX y Edomex?

Tanto la Ciudad de México como el Estado de México vivirán cuatro días de lluvias intensas, según dijo Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del SMN, este lunes.

En este sentido, el especialista mexicano adelantó que las fuertes lluvias solo durarían del propio lunes 11 de agosto al jueves 14 de agosto, por lo que el clima podría apaciguarse para este viernes.

Mientras el lunes y martes se esperaban lluvias fuertes de 25 a 55 milímetros (mm) con 80% de probabilidades de tormentas con granizo, el miércoles y jueves podrían subir los rangos de precipitación en la Ciudad de México.

“Son cuatro días de 50 a 75 mm de precipitación, tormentas fuertes con granizo durante los próximos días también en el Estado de México“, remató Vázquez Romaña.

“Seguirá lloviendo”, adelanta un experto

Aunque las lluvias intensas durarían hasta antes del próximo fin de semana, Leonardo Sánchez, piloto retirado y comunicador mexicano conocido como “Capitán Archie”, adelantó que las lluvias podrían prevalecer durante los próximos días.

El experto explica que las precipitaciones obedecen a la temperatura del agua oceánica y, debido a los aumentos recientes de temperaturas, el agua de mar está templada.

“Cuando el agua del mar supera los 22 grados Celsius, es cuando empieza a desprender vapor de agua que es la nubosidad que posteriormente genera las lluvias“, aclara el “capitán Archie”.

¿El problema? Los promedios de temperatura recientes son de 28 a 30 grados, lo que provoca mucho vapor de agua. “Vamos a seguir con agua“, remató Leonardo Sánchez.

La UNAM también explica las intensas lluvias recientes

Las lluvias de esta semana están asociadas al paso de una onda tropical del este, fenómeno que favorece el flujo y la acumulación de humedad a su paso, por ejemplo en el centro del país, de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“La humedad proviene principalmente del Golfo de México y el Caribe, y es transportada por vientos en altura. Cuando se combina con ciertas condiciones atmosféricas, puede generar lluvias intensas, como las que hemos observado recientemente”, detalló el doctor Víctor Magaña Rueda, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM.

Las lluvias no son exclusivas del Valle de México

La UNAM también señaló que el pronóstico señala lluvias fuertes o muy fuertes no solo en el Valle de México, sino en varios estados del país, especialmente en:

Noroeste y Occidente: Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

Centro y Sur: Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Chiapas.

Península de Yucatán: principalmente en el estado de Yucatán.

En estas zonas, se espera que las lluvias afecten la actividad diaria, generen encharcamientos y, en algunos casos, inundaciones locales.

Por su parte, los estados del noreste, el Bajío, la costa del Golfo y el sureste del país experimentarán lluvias más ocasionales, pero algunas podrían alcanzar intensidad fuerte. Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los informes meteorológicos.