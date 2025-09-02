Cuándo será el equinoccio de otoño 2025 y qué significa este fenómeno

GENERANDO AUDIO...

¿Cuándo es el equinoccio de otoño? Foto: Shutterstock

El equinoccio de septiembre es un evento marca el inicio oficial del otoño en el hemisferio norte y de la primavera en el hemisferio sur, siendo uno de los fenómenos astronómicos más importantes del año.

Durante el equinoccio, el Sol se encuentra directamente sobre el ecuador terrestre, lo que provoca que la duración del día y la noche sea prácticamente igual en todo el planeta, un equilibrio que ha fascinado a la humanidad desde tiempos antiguos.

¿Cuándo es el equinoccio de septiembre de 2025?

El equinoccio de septiembre de 2025 se producirá el lunes 22 de septiembre a las 12:20 horas, tiempo del centro de México (CST).

Equinoccio de septiembre de 2025 en México

En México, el equinoccio tiene un significado especial tanto cultural como turístico, en diversas zonas arqueológicas, como Dzibilchaltún en Mérida, Yucatán, se organizan eventos para presenciar cómo los rayos del Sol atraviesan de manera precisa estructuras ancestrales, como el Templo de las Siete Muñecas.

Esta alineación solar demuestra el avanzado conocimiento astronómico de las civilizaciones prehispánicas y permite que visitantes y locales experimenten un fenómeno que combina ciencia, historia y tradición.

Muchas personas aprovechan este día para conectarse con la naturaleza, tomar fotografías y participar en ceremonias que celebran la armonía entre la Tierra y el cosmos.

El equinoccio de septiembre de 2025 también coincide con otros eventos astronómicos destacados, uno de ellos es el eclipse lunar total del 7 de septiembre, conocido popularmente como la “Luna de Sangre”, que será visible en distintas regiones del mundo.

Además, se producirá la luna de maíz, una luna llena cercana al equinoccio con significados culturales en diversas tradiciones, que simboliza la abundancia y el inicio de ciclos agrícolas y espirituales.

La combinación de estos fenómenos convierte a septiembre en un mes especialmente relevante para quienes siguen la astronomía y la observación del cielo nocturno.

Para quienes deseen observar el equinoccio, se recomienda ubicarse en lugares abiertos con buena visibilidad del horizonte, evitando obstrucciones como edificios o árboles altos.

Aunque no se requiere equipo especial, unos prismáticos o cámaras fotográficas pueden mejorar la experiencia, asimismo, es importante disfrutar del fenómeno de manera segura, protegiendo la vista si se observa directamente el Sol al amanecer o al atardecer.

Este equinoccio ofrece una oportunidad única para apreciar la precisión de los movimientos celestes y reflexionar sobre la relación entre la Tierra, el Sol y el paso del tiempo.

El equinoccio de septiembre de 2025 no solo marca un cambio de estación, sino que también representa un momento de armonía natural y cultural, que invita a contemplar el cielo y reconectar con los ciclos del planeta de manera consciente y significativa.