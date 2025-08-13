GENERANDO AUDIO...

¿Cuándo se terminarán las lluvias en México? | Foto: Cuartoscuro

La temporada de ciclones tropicales y lluvias intensas de 2025 comenzó el pasado 15 de mayo y estaba prevista para durar aproximadamente seis meses, de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED).

Cabe destacar que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó el pasado lunes 11 de agosto que tanto la Ciudad de México como el Estado de México vivirían al menos cuatro días de precipitaciones intensas producto de una onda tropical en el este, lo que provocó los diluvios de esta semana.

¿Cuándo cesarán las lluvias intensas en México?

El pasado 19 de mayo, el CENAPRED adelantó que la temporada de ciclones tropicales y lluvias intensas 2025 terminaría exactamente el 30 de noviembre de este año.

El SMN de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) adelantó que, a nivel nacional, se pronosticaba ligeramente más lluvia que el promedio histórico para mayo y junio.

Los pronósticos aplican para las zonas impactadas por los ciclones tropicales pronosticados en el océano Pacífico y el Atlántico, es decir, no solo para el Valle de México, región impactada especialmente desde el 10 de agosto a la fecha.

¿Cuáles han sido las razones de las lluvias fuertes?

Una de las principales razones de las lluvias en México es el desarrollo de los 16 a 20 ciclones en la cuenca del Pacífico durante la actual temporada de tormentas y huracanas.

Sin embargo, en entrevista con Unotv.com, Leonardo Sánchez, piloto retirado y comunicador mexicano conocido como “Capitán Archie”, explicó que las precipitaciones obedecen a la temperatura del agua oceánica y, debido a los aumentos recientes de temperaturas, el agua de mar está templada.

“Cuando el agua del mar supera los 22 grados Celsius, es cuando empieza a desprender vapor de agua que es la nubosidad que posteriormente genera las lluvias“, aclaró el “Capitán Archie”.

¿El problema? Los promedios de temperatura recientes son de 28 a 30 grados, lo que provoca mucho vapor de agua.

“Vamos a seguir con agua“, remató Leonardo Sánchez, quien argumentó que el aumento en la temperatura reciente hace complicado establecer un pronóstico exacto de cuándo se relajarán las precipitaciones tanto en el Valle de México como en el resto del país.

¿Cuál fue la razón de las lluvias puntuales en CDMX y Edomex?

Las lluvias de esta semana están asociadas al paso de una onda tropical del este, fenómeno que favorece el flujo y la acumulación de humedad a su paso, por ejemplo en el centro del país, de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“La humedad proviene principalmente del Golfo de México y el Caribe, y es transportada por vientos en altura. Cuando se combina con ciertas condiciones atmosféricas, puede generar lluvias intensas, como las que hemos observado recientemente”, detalló el doctor Víctor Magaña Rueda, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM.

La UNAM también reconoció que las lluvias no son exclusivas del Valle de México

La UNAM también señaló que el pronóstico señala lluvias fuertes o muy fuertes no solo en el Valle de México, sino en varios estados del país, especialmente en:

Noroeste y Occidente: Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

Centro y Sur: Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Chiapas.

Península de Yucatán: principalmente en el estado de Yucatán.

En estas zonas, se espera que las lluvias afecten la actividad diaria, generen encharcamientos y, en algunos casos, inundaciones locales.

Por su parte, los estados del noreste, el Bajío, la costa del Golfo y el sureste del país experimentarán lluvias más ocasionales, pero algunas podrían alcanzar intensidad fuerte. Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los informes meteorológicos.