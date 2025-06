Cuentas de correo abandonadas: una puerta de entrada para los ciberdelincuentes

GENERANDO AUDIO...

Los ciberdelincuentes aprovechan cuentas de correo que no usas. Foto: Shutterstock

¿Tienes cuentas de correo, redes sociales o servicios que ya no usas desde hace años? Es momento de pensar en ellas, porque podrían estar poniéndote en riesgo, así actúan los ciberdelincuentes.

De acuerdo con un artículo publicado en We Live Security por ESET, las cuentas abandonadas representan una amenaza latente de seguridad.

Estas cuentas inactivas, muchas veces olvidadas, siguen almacenando información personal sensible o incluso datos financieros.

Si alguna de ellas es comprometida,por ejemplo, debido a una contraseña débil o reutilizada, los ciberdelincuentes pueden usarlas como punto de entrada para ataques más amplios, como el robo de identidad o fraudes.

¿Por qué son tan peligrosas?

ESET explica que muchas veces estas cuentas no tienen la protección adecuada (como la autenticación en dos pasos), y al no ser monitoreadas, los usuarios no detectan a tiempo si han sido vulneradas.

Incluso si el servicio donde están registradas deja de existir o cambia sus políticas de privacidad, los datos pueden permanecer disponibles y ser explotados.

¿Qué hacer para protegerte?

ESET recomienda lo siguiente:

Revisar tus cuentas antiguas y eliminar las que ya no uses.

Evitar reutilizar contraseñas, especialmente en cuentas importantes.

Activar la verificación en dos pasos siempre que sea posible.

Usar un gestor de contraseñas para tener claves seguras y únicas.

Hacer auditorías regulares de tu huella digital.

Un problema silencioso

“Las cuentas abandonadas son el equivalente digital de una puerta trasera olvidada en una casa. Aunque nadie la use, sigue siendo un punto vulnerable”, advierte el equipo de We Live Security.

En tiempos donde cada vez más servicios requieren registro en línea, la gestión activa de nuestras cuentas digitales se vuelve clave para la ciberseguridad personal.

No se trata solo de proteger lo que usamos hoy, sino también de cerrar bien todo lo que dejamos atrás para evitar problemas.