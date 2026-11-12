¿De Apple a Nvidia? Trump quiere a Tim Cook como sucesor de Jensen Huang

Foto: AFP

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EE. UU.), dijo este jueves que el exdirector ejecutivo de Apple, Tim Cook, debería sustituir a Jensen Huang en Nvidia.

Esto, luego de que el ex CEO de la compañía dimitió después que salieran a la luz dos aventuras amorosas, incluida una con una supuesta espía china.

“Ahora que el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, que ha hecho un trabajo fantástico, ha dimitido, solo hay un hombre que pueda ocupar su puesto: Tim Cook, de Apple. ¡Una leyenda sustituye a otra leyenda!”, afirmó en su red social Truth Social.

Huang se había convertido en un asesor informal cercano de Trump en materia de Inteligencia Artificial (IA) y viajó con el presidente estadounidense en el Air Force One a Pekín a principios de este año.

Este jueves, el consejo directivo de Nvidia informó en un comunicado que Huang, que lideraba el grupo hacía más de 30 años, dejó sus cargos de presidente, director ejecutivo y miembro del consejo, con efecto inmediato.

Jensen Huang renuncia tras romance con presunta espía china

Jensen Huang renunció el jueves como director ejecutivo de Nvidia, gigante del sector de la inteligencia artificial, tras revelarse que mantuvo dos relaciones extramatrimoniales, incluida una con una mujer acusada de espiar para China.

La directora financiera Colette Kress ejercerá como CEO interina mientras mantiene su función en el área financiera, y el consejo evaluará candidatos internos y externos para un reemplazo permanente.

El estadounidense-taiwanés Huang, de 63 años, dirigía la empresa desde su creación en 1993 y la convirtió en la principal diseñadora mundial de chips utilizados para entrenar y hacer funcionar los modelos de IA.

El grupo, principal beneficiario de la fiebre del oro en torno a la IA, ha reinvertido cientos de miles de millones de dólares entre sus propios clientes y en todo el ecosistema, que sigue de cerca el escándalo, con posibles repercusiones a escala mundial.

Las acciones del gigante tecnológico, que perdieron una cuarta parte de su valor en poco más de un mes, se desplomaron en la apertura de Wall Street el jueves, aunque luego moderaban su caída.

Más escándalos

El diario The New York Times informó el miércoles que Huang tuvo una segunda relación con una subalterna.

El periódico reveló que existen pruebas en video de Huang en actitud amorosa con la vicepresidenta de Asuntos de Salud de Nvidia, Kimberly Powell.

La mujer, de 48 años, es la cara pública de Nvidia en sus esfuerzos por expandir la tecnología de chips hacia la educación superior y la atención sanitaria.

El informe sobre esta segunda relación se produce después de que Huang reconociera un vínculo con Alice Huang, una alta ejecutiva de la empresa de centros de datos Megaspeed, con sede en Singapur.

Según un memorando de los servicios de inteligencia estadounidenses, Alice Huang, con quien no tiene parentesco a pesar de compartir el mismo apellido, era agente del Ministerio de Seguridad del Estado de China, algo que Pekín rechaza.

China acusó el jueves a Estados Unidos de utilizar la denuncia de espionaje para justificar el “bloqueo” que impone a Pekín para acceder a los chips más avanzados de Nvidia.

En un mensaje dirigido a los empleados de Nvidia el domingo, Huang reconoció una aventura amorosa y se disculpó tanto con su familia como con el personal de la compañía. “No fui fiel a mi esposa”, dijo.

Nvidia abrió una investigación independiente luego de “recientes informes de que el fundador y director ejecutivo Jensen Huang ha estado en la mira de la inteligencia extranjera“.

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