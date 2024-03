¡Alerta! Usan “deepfake” de Lionel Messi para promover una app fraudulenta

Usan deepfake de Lionel Messi para promover un fraude – Foto: Getty Images y AFP

Estafadores recurrieron al llamado “deepfake” para suplantar la voz de Lionel Messi en un video público, haciéndolo promover una aplicación fraudulenta que promete ganancias irrealmente altas, según una alerta de la empresa de ciberseguridad ESET.

¡Así es el “deepfake” de Lionel Messi!

A través de X (antes Twitter) circula un video en el que se puede ver a Lionel Messi, futbolista de Inter Miami, promocionando una aplicación llamada “Wildcat Dive“. Sin embargo, se trata de un caso de deepfake, advierte ESET.

“El mes pasado, mi equipo y yo lanzamos la aplicación móvil Wildcat Dive con la que cualquiera puede ganar al menos 800 mil pesos al día”. Fragmento del “deepfake” con la voz e imagen de Lionel Messi

Este contenido, que circula principalmente por publicidades de Instagram, utiliza fragmentos de una entrevista real que el campeón del mundo concedió hace algunos meses al programa argentino de streaming, “Olga“.

En el video alterado, tanto la voz del entrevistador como la de “La Pulga” han sido artificialmente modificadas para hacer creer a los espectadores que están presenciando una promoción genuina de la aplicación.

Aunque este nuevo fraude está dirigido principalmente a usuarios de Argentina, las alertas de “Welivesecurity“, de ESET, se extienden para toda Latinoamérica, incluyendo a México.

Advierten por el “deepfake” y los recursos de este fraude

Un deepfake es un video, imagen o audio generado que imita la apariencia y el sonido de una persona, dice SEON, plataforma que ayuda a combatir fraudes en línea.

En el caso de la suplantación de Lionel Messi, los expertos reconocen que los estafadores utilizan dos estrategias más para fortalecer esta falsa creencia:

El futbolista menciona otras fuentes de ingreso como contratos publicitarios con reconocidas marcas, lo cual es cierto. Se muestran videos de publicidades mientras el futbolista habla, para evitar que el usuario pueda notar las diferencias entre la voz y el movimiento de los labios de las personas involucradas y así detectar la estafa.

¡Cuidado! La app fraudulenta está disponible en las app stores

Con corte a las 08:30 horas (tiempo del Centro de México) del viernes 29 de marzo, Wildcat Dive sigue disponible en la App Store de Apple, según pudo confirmar un periodista de Unotv.com.

Al revisar de su disponibilidad en la Google Play Store, este medio pudo confirmar que la aplicación fraudulenta no está disponible para los usuarios de Android.

El desarrollador es NUVO IT LTD, además de que la app no tiene suficientes calificaciones o reseñas hasta el momento, y no permite calificarla ni escribir una reseña en la versión móvil de la tienda de aplicaciones.

Wildcat Dive, lanzada en diciembre de 2023, sí tiene reseñas en la App Store para web y Mac App Store, con una calificación de 3.9, siendo que solo tiene calificaciones de cinco y una estrella. Esta es su descripción:

“¡Embárcate en una escapada atrevida en Wildcat Dive! Has cometido un atraco a un banco, pero el oro todavía está en la bóveda. Inclina tu teléfono para controlar la bola dorada, evitando las zonas rojas que activan las alarmas. Domina el giroscopio, esquiva obstáculos y logra el escape perfecto. ¿Podrás burlar el sistema de seguridad y asegurar el botín? ¡Descárgalo ahora para vivir una emocionante experiencia de atraco!”. Descripción de Wildcat Dive

Finalmente, esta aplicación también habría utilizado la imagen de David Beckham con propósitos fraudulentos, según los expertos de ESET.

¿Cómo reconocer y prevenir estos engaños?

Con la finalidad de evitar caer en estos fraudes con deepfake, la empresa de ciberseguridad ofrece una serie de recomendaciones para reconocer y prevenir:

Verifica la fuente : Antes de creer o compartir contenido en línea, es fundamental verificar la autenticidad de la fuente, investigando la reputación y la credibilidad del sitio web, la cuenta de redes sociales o la aplicación.

: Antes de creer o compartir contenido en línea, es fundamental verificar la autenticidad de la fuente, investigando la reputación y la credibilidad del sitio web, la cuenta de redes sociales o la aplicación. Analiza el contexto : Examinar el contexto en el que se presenta el contenido. ¿Coincide con el tono y el estilo habitual de la persona o la organización que se muestra en el video? Si algo parece fuera de lugar o poco probable, es posible que se trate de un deepfake.

: Examinar el contexto en el que se presenta el contenido. ¿Coincide con el tono y el estilo habitual de la persona o la organización que se muestra en el video? Si algo parece fuera de lugar o poco probable, es posible que se trate de un deepfake. Compara con fuentes confiables : Ante dudas sobre la veracidad de un video o una noticia, es posible compararlos con fuentes confiables y verificadas como otros sitios, entrevistas o escritos para obtener una perspectiva más completa y precisa.

: Ante dudas sobre la veracidad de un video o una noticia, es posible compararlos con fuentes confiables y verificadas como otros sitios, entrevistas o escritos para obtener una perspectiva más completa y precisa. Mantente atento a las inconsistencias : Detalles como movimientos faciales irregulares, errores en la sincronización labial o anomalías en la calidad del audio y el video pueden ser señales de que el contenido ha sido manipulado digitalmente.

: Detalles como movimientos faciales irregulares, errores en la sincronización labial o anomalías en la calidad del audio y el video pueden ser señales de que el contenido ha sido manipulado digitalmente. Mantente informado: Estar al tanto de las últimas tendencias y desarrollos en tecnologías de manipulación de medios como los deepfakes es vital para identificar y evitar la desinformación y el contenido fraudulento en línea.

Al momento, Lionel Messi no se ha pronunciado con respecto al us ode su imagen con fines fraudulentos, en un caso similar al que alertó TELMEX-Scitum en marzo de este año, en ataques que usaban la identidad de políticos y periodistas.