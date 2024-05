Descubren nueva especie del colibrí gigante migratorio

Colibrí gigante del sur. | Crédito: Sala de prensa de la UNM

Investigadores de Estados Unidos, Chile y Perú descubrieron una nueva especie del colibrí más grande del mundo que habita en las altas montañas de Los Andes en Perú, así lo dio a conocer la Universidad de Nuevo México a través de un comunicado de prensa.

Se trata del colibrí gigante No migratorio que vive todo el año en las altas y famosas montañas peruanas. Según los expertos, esta nueva especie de colibrí gigante es más grande que el ya conocido colibrí gigante migratorio y tiene sangre y pulmones notablemente diferentes.

Fue nombrado Patagona chaski para reconocer las características compartidas entre los colibríes gigantes y los mensajeros chaski del imperio Inca, adaptados a gran altitud y de pies ligeros.

“Mochilas miniatura” ayudan a localizar nueva especie de colibrí gigante

Ésta nueva especie de colibrí gigante fue encontrada mientras los científicos estudiaban dónde pasan el invierno los colibríes gigantes migratorios, los cuales son ocho veces más grandes que un colibrí de mentón negro.

Los colibríes gigantes migratorios se reproducen en las costas del Pacífico en el centro de Chile, para después “desaparecer”. Este misterio había permanecido sin resolver desde el siglo XIX, cuando Charles Darwin especuló que se dirigían hacia la región del desierto de Atacama en el norte de Chile.

Para ello, los expertos colocaron unos pequeños y livianos dispositivos de seguimiento en forma de “mochilas miniatura” en los colibríes.

Colibrí Gigante del Sur con mochila geolocalizadora en la Región de Valparaíso, Chile. | Crédito de la foto: Chris Witt.

Tras realizar el seguimiento, los investigadores descubrieron que los colibríes gigantes migratorios vuelan hasta los altos Andes en Perú, y ascienden casi cuatro mil metros de altura, realizando pausas de días para permitir que su sangre y sus pulmones se aclimaten. Tal como lo hacen los montañistas humanos.

El viaje migratorio de ida y vuelta que realizan estas aves comprende más de ocho mil kilómetros, una distancia similar a la que hay entre la ciudad de Nueva York y Buenos Aires.

Al descubrir dónde vivían los colibríes gigantes migratorios durante el invierno, los expertos se dieron cuenta que en el lugar había colibríes gigantes No migratorios, que son casi idénticos a los que sí emigran.

Para encontrar la diferencia y distinguir por primera vez las dos formas de colibríes gigantes, los científicos secuenciaron el genoma de las especies utilizando especímenes históricos del Museo de Biología del Suroeste (MSB) de la Universidad de Nuevo México.

Investigadora mide un colibrí gigante del sur en Chile. | Crédito de la foto: Chris Witt.

“Las colecciones de historia natural fueron absolutamente esenciales para este trabajo”, dijo Ethan Gyllenhaal, coautor del artículo publicado en la revista especializada Proceedings of the National Academy of Sciences, donde se explica este hallazgo.

Tras los análisis, los investigadores encontraron que los colibríes gigantes migratorios y los colibríes gigantes No migratorios habían estado evolucionando por separado durante unos tres millones de años , tiempo más que suficiente para convertirlos en especies distintas.

“Nadie había descubierto adónde van los colibríes gigantes migratorios porque se escondían entre los colibríes gigantes no migratorios. Las dos formas de colibrí gigante parecen casi idénticas; durante siglos, los ornitólogos y observadores de aves nunca notaron que eran diferentes. No podríamos haber descubierto esto sin los rastreadores miniaturizados”, dijo el profesor y director del Museo de Biología del Suroeste, Christopher Witt.