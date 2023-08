Día del Gamer, te recomendamos 5 juegos para disfrutar

Celebra el día del gamer con los mejores juegos. FOTO: Getty Images

El día del gamer se celebra este 29 de agosto y para que puedas celebrarlo como todo un videojugador te recomendamos 5 juegos que puedes disfrutar hasta en fin de semana.

Sabemos que la comunidad gamer no podría celebrar mejor que jugando sus entregas favoritas, por lo que tenemos que colocar algunos juegos para las consolas más solicitadas, la ventaja que tendrán los jugadores de computadora es que varias de las entregas también están disponibles en plataformas como Steam.

Unos minutos para el The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Sí, sabemos que es un juego bastante grande, que en unas horas no podrás acabar y menos si eres un jugador completista que busca tener todos los tesoros disponibles y cumplir con las tareas o encontrar los trajes que te ofrecen.

La ventaja de esta entrega de Zelda, es que tiene una infinidad de tareas y cosas por conseguir que bien puedes darle un tiempo para resolver algunos rompecabezas o acabar las misiones secundarias que tengas pendientes, quien sabe igual y te engancha y sigues jugando hasta terminar este fabuloso juego que es uno de los grandes competidores a ganar el GOTY 2023.

En esta nueva historia te toparás con un Link que busca a una Zelda perdida en el tiempo y que, como es de esperarse, tendrá que lugar contra la maligna fuerza de Ganondorf.

Con habilidades nuevas y con menos limitaciones, la creatividad es uno de los puntos fuertes a explotar, así como la exploración de un mapa más grande que el de su predecesor.

God of War Ragnarök

Poder utilizar la fuerza del dios de la guerra en tus manos es una sensación épica que los jugadores de PlayStation no pueden negar.

Esta secuela del aclamado God of War de 2018 cuenta como Kratos y Atreus deben viajar a los nueve reinos para encontrar las respuestas que necesitan, mientras los asgardianos esperan la llegada del final con el Ragnarök que le pondrá fin a la existencia del mundo actual.

El camino de este mítico guerrero espartano contra los dioses nórdicos, bestias y monstruos legendarios a través de increíbles paisajes, es sin duda uno de los mejores videojuegos al que le puedes echar la mano para celebrar como todo un gamer.

Horizon Forbiden West

Esta entrega de Horizon es una maravilla de la ingeniería, como otros de los imponentes juegos en esta lista.

No te cansarás de admirar los paisajes y las cinemáticas del videojuego, donde conocerás nuevas culturas, lucharás contra grandes máquinas y disfrutarás de la experiencia del mundo abierto.

Una historia donde la tierra se va muriendo poco a poco en una inminente extinción y donde Aloy buscará los secretos detrás de la gran amenaza.

Los amigos y las alianzas serán de suma importancia para encontrar una forma de vencer a un enemigo más fuerte que nunca.

Pikmin 4

La llegada de esta entrega a la híbrida de Nintendo dejó boquiabierto a más de uno, debidos a sus gráficas, modalidades y nuevos contenidos.

Fue tan bien aceptado entre los gamers, que en Japón ha sido uno de los videojuegos líderes en ventas y no es para menos, pues ahora los seguidores de la saga podrán disfrutar de unos nuevos amigos que tienen nuevas habilidades.

Ahora tú serás el protagonista de la historia buscando a los exploradores perdidos a lado de un perrito bonachón llamado Ochi y que te sacará de varios apuros.

La modalidad para dos personas será un alivio para muchos en el modo historia y un descubrimiento agradable en la modalidad competitiva.

Te supondrá nuevos retos que podrán ir superando con niveles más altos de dificultad y el descubrimiento para poder jugar durante la noche en algunos escenarios.

The Last of Us, si sigues la serie te va a enganchar su historia

Con un guion que tiene una historia bastante robusta y bien manejada, al punto que ha sido un éxito en internet con su versión live action.

Last of Us ha sido una narrativa que se ha seguido desde antaño y que ha sido ganadora de más de 200 premios.

Nuevamente, nos ubicamos en un momento apocalíptico y de devastación donde los seres infectados proliferan.

La posible cura se encuentra en una niña de 14 años llamada Ellie, a quien deberá llevar Joel a una zona de cuarentena militar para lograr su objetivo sobreviviendo a un muy peligroso camino.

Sabemos que dejamos otras entregas atrás que también podrían jugar los gamers en este día o el fin de semana, pero en esta ocasión decidimos seleccionar estos juegos que son imperdibles, si tienes otra recomendación compártela y dinos cuál te gusta más.

Próximamente, te dejaremos más listas interesantes de videojuegos de otras consolas y tecnologías.