“Dinosaurios entre nosotros”, conoce la exposición de Universum: fechas y costos

“Los dinosaurios nunca desaparecieron realmente de la Tierra”, eso es lo que demuestra la nueva exposición sobre dinosaurios que ofrece el museo Universum de la UNAM, en colaboración con instituciones de talla internacional: “Dinosaurios entre nosotros”. Y es que, de acuerdo con los especialistas, aunque la mayoría de los dinosaurios se extinguieron “su legado evolutivo sigue vivo en la actualidad a través de las aves“.

Norma Curado, curadora de la exposición “Dinosaurios entre nosotros”, aseguró que filogenéticamente las aves son los parientes más cercanos a los dinosaurios. De acuerdo con la experta, esto se debe a que estos animales se dividen en dos grandes grupos: los dinosaurios cadera de ave y los dinosaurios cadera de reptil, siendo los primeros los organismos que resistieron a la extinción provocada por el meteorito que impactó la Tierra en Yucatán, y que derivaron con la evolución en las actuales aves.

Es por ello, que Curado aseguró que, esta exhibición tiene la intención de cambiar las ideas erróneas que se tienen acerca de los dinosaurios, ya que, se ha creído que estos animales “son color sepia, verdes, tipo Godzilla, sin plumas, sin colores y en un ambiente plano. Pero no, tenemos que cambiar todo eso, nuestros dinosaurios actuales tienen todo un contexto y son ricos colores olores sonidos y eso es lo que queremos invitarles a ver”.

La exposición “Dinosaurios entre nosotros” busca mostrar la conexión ininterrumpida entre los dinosaurios que dominaron el planeta durante unos 170 millones de años y las aves modernas, tales como las gallinas, las avestruces, los colibríes o las guacamayas y águilas.

“Dinosaurios entre nosotros”: horarios, costos y ubicación ¿Cuándo? Del 8 de diciembre de 2023 al 7 de diciembre de 2024

Del 8 de diciembre de 2023 al 7 de diciembre de 2024 ¿A qué hora? miércoles a domingo, de 10:00 a 17:00 horas

miércoles a domingo, de 10:00 a 17:00 horas ¿Costo? Entrada general $90.00. Niños, estudiantes, maestros, miembros INAPAM, trabajadores y exalumnos de la UNAM con credencial vigente $80.00. Niños menores de 2 años no pagan boleto.

Entrada general $90.00. Niños, estudiantes, maestros, miembros INAPAM, trabajadores y exalumnos de la UNAM con credencial vigente $80.00. Niños menores de 2 años no pagan boleto. ¿En dónde? Universum Museo de las Ciencias de la UNAM

Universum Museo de las Ciencias de la UNAM Dirección : Circuito Cultural de Ciudad Universitaria S/N, Coyoacán, Cd. Universitaria, 04510 Ciudad de México.

: Circuito Cultural de Ciudad Universitaria S/N, Coyoacán, Cd. Universitaria, 04510 Ciudad de México.

Recorrido por la exposición”Dinosaurios entre nosotros”, ¿cómo luce la exhibición?

La exposición “Dinosaurios entre nosotros” que se presenta en el museo Universum se compone de cuatro secciones:

Nidos, huevos y crías

Huesos, picos y garras

Plumas y vuelo

La nueva era de los dinosaurios

La exposición fue organizada por el American Museum of Natural History en Nueva York con el apoyo del North Museum of Nature and Science, Estados Unidos; el Philip J. Currie Museum, Canadá; el Museo de Ciencias, Universidad de Navarra, España y Universum Museo de las Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Esta edición de “Dinosaurios entre nosotros” estuvo a cargo del doctor Akinobu Watanabe, investigador asociado del American Museum of Natural History y es una adaptación de una exposición original del Museo al que representa, la cual tuvo el mismo nombre y estuvo a cargo de Mark Norell, curador emérito del Departamento de Paleontología.