Dos cometas cruzan el cielo en octubre; ¿cómo puedes verlos?

Lemmon es uno de los eventos astronómicos más destacados del año Foto: AFP

Aunque las lunas suelen dominar el cielo de octubre, este 2025, dos cometas prometen robarse el protagonismo.

Durante la segunda mitad del mes, los observadores podrán disfrutar del paso del cometa Lemmon (C/2025 A6) y del cometa SWAN (C/2025 R2), dos viajeros espaciales que se acercarán lo suficiente para ser visibles desde distintas partes del planeta.

Los cometas son cuerpos formados por polvo, roca y hielo que orbitan el Sol. Cuando se acercan a su calor, los hielos se subliman y crean una brillante nube de gas y una cola que puede extenderse millones de kilómetros.

Estos visitantes, que en ocasiones tardan siglos o milenios en regresar, convierten cada avistamiento en un fenómeno único.

El cometa Lemmon ilumina el cielo

Descubierto a principios de 2025 en el observatorio Mount Lemmon, en Arizona, el cometa C/2025 A6 (Lemmon) se convertirá en uno de los eventos astronómicos más destacados del año.

Su órbita dura alrededor de mil 350 años, por lo que su paso será una oportunidad única.

El Lemmon alcanzará su punto más cercano a la Tierra el 21 de octubre y coincidirá con la luna nueva y con el máximo de la lluvia de meteoros Oriónidas, lo que hará más fácil observarlo.

El cometa podrá verse poco después del atardecer, hacia el cielo occidental, cerca de la constelación de la Osa Mayor y de la estrella Arturo.

Como menciona la aplicación Star Walk, el fenómeno podrá verse desde México desde el 18 de octubre al 12 de noviembre. Aunque, se estima que pueda ser apreciado en su máximo esplendor el 27 de octubre.

Para verlo se recomienda usar binoculares, telescopio o una cámara con exposición larga.

¿Qué se sabe del cometa SWAN?

Se trata de un cometa no periódico, lo que significa que su órbita es tan amplia que tarda unos 20 mil años en dar una vuelta completa al Sol.

Su última visita ocurrió durante la Edad de Hielo, por lo que la humanidad moderna nunca lo había visto, como mencionan algunos medios.

El SWAN fue localizado el 11 de septiembre con el instrumento del mismo nombre a bordo del satélite SOHO.

Alcanzó su perihelio el 12 de septiembre y se acercó a la Tierra a su distancia mínima el 19 de octubre.

Al acercarse al Sol, el SWAN ha desarrollado una cola brillante con forma espiralada, lo que le ha valido el apodo de “cometa de la cola de las 10 lunas”.

Desde México, el astro puede verse en su mayor esplendor desde el 18 al 21 de octubre, aunque está previsto que sea visible hasta noviembre.