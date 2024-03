Eclipse total de Sol en México 1991: así vivieron las personas el día que se oscureció

México vivió un eclipse total de Sol el 11 de junio de 1991, donde varias ciudades del país se obscurecieron en medio del día durante por 7 minutos.

Considerado uno de los eclipses más fascinantes y largos de la historia y con motivo del eclipse solar total del próximo 8 de abril, repasamos los testimonios de cómo lo vivieron las personas aquel 11 de de junio 1991.

En un sondeo realizado por UnoTV, Marisol recordó que en aquel entonces vivía en León, Guanajuato, y que al ser una ciudad en provincia, las personas estaban más emocionadas, y desde semanas antes se platicaba sobre el fenómeno astronómico.

Marisol menciona que aún lo recuerda con mucha nostalgia y aseguró estar lista para ponerse un hilo rojo en el ombligo para evitar las malas vibras durante el eclipse del próximo 8 de abril.

Por su parte, Ana recuerda que iba en la secundaria y vivió el eclipse en un parque en el estado de Oaxaca cuando no había tanta publicidad como ahora, pero sí era muy esperado.

“Me decían que no volteara, que tuviera cuidado con los ojos, en ese momento no había tanta información, solo te decían que si no tenías las gafas correctas no lo vieras”.